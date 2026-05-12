나나의 자택에 침입한 혐의를 받는 30대 남성 A씨에 대한 재판이 이어진다./사진=텐아시아DB

나나의 자택에 침입한 혐의를 받는 30대 남성 A씨에 대한 재판이 이어진다./사진=텐아시아DB

가수 겸 배우 나나의 자택에 침입한 혐의를 받는 30대 남성 A씨에 대한 재판이 이어진다.12일 법조계에 따르면 의정부지법 남양주지원 제1형사부(부장판사 김국식)는 12일 강도상해 혐의로 구속기소 된 A씨의 공판을 진행한다. 재판부는 앞서 이날 나나 모녀의 상해 진단서를 작성한 관계자를 상대로 증인 신문을 진행할 예정이라고 밝힌 바 있다.A씨는 지난해 11월 15일 경기 구리시 한 주거지에 위치한 나나의 자택에 침입해 흉기로 나나와 그의 모친을 위협하며 금품을 빼앗으려 한 혐의를 받고 있다. 당시 나나와 모친은 직접 A씨를 제압해 경찰에 넘긴 것으로 알려졌다. 그러나 A씨는 제압 과정에서 상처를 입었다며 나나를 살인미수 혐의 등으로 역고소했다.이와 관련해 경찰은 나나의 행위를 정당방위로 판단해 불송치 결정을 내렸고, 나나 측은 A씨를 무고 혐의로 맞고소한 상태다. 앞서 열린 3차 공판에서는 나나 모녀가 직접 증인으로 출석하기도 했다. 나나 측은 A씨와 대면하고 싶지 않다는 이유로 불출석 의사를 전달했지만, 재판부의 소환 요청에 따라 결국 법정에 참석한 것으로 전해졌다. 당시 나나는 분노를 참지 않고 A씨를 향해 "재밌니? 내 눈 똑바로 쳐다봐"라고 말한 것으로 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr