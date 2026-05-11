사진=이유비 유튜브

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'42kg' 뼈말라였던 배우 이유비가 과거 극단적인 다이어트 경험과 현재 달라진 몸에 대한 생각을 솔직하게 털어놨다.11일 이유비 유튜브 채널에는 '일상을 잠시 멈추고, 발리에서. 올인클루시브 리조트 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이유비는 발리 여행 중 호텔 조식을 먹으며 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. 그는 "20대로 돌아가고 싶지는 않다"며 "오히려 빨리 40대, 50대가 되고 싶다. 시간이 갈수록 마음이 안정되는 느낌"이라고 말했다.가장 많이 받는 질문 중 하나인 붓기 관리 비법에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 이유비는 "내가 맨날 붓기 체크를 하는 이유가 20대 때부터 습관이 됐기 때문"이라며 "그 시절에는 화면에 얼굴 나가는 것 자체가 너무 스트레스였다"고 고백했다.특히 이유비는 과거 극단적인 체중 관리 경험도 털어놨다. 그는 "당시 체중이 42kg 정도였는데도 화면에 얼굴이 동그랗게 나온다고 살을 빼라는 말을 들었다"고 말했다.그러면서 "다음날 촬영 중 팔이 드러나는 장면이 있었는데, 그걸 본 스태프분이 나한테 미안하다고 했다. 절대 더 빼지 말라고 하더라"고 회상했다.이유비는 최근 유행하는 '뼈말라' 트렌드에 대해 "요즘은 다 너무 뼈말라를 추구하는 것 같다. 오히려 예전 내 몸이 지금 트렌드에 더 맞을 수도 있는데 나는 개인적으로 별로인 것 같다"고 말했다.이어 "지금처럼 살짝 통통한 느낌이 훨씬 건강하고 예뻐 보인다. 건강하면 다 된다. 살 빼겠다고 하다가 몸이 망가지면 되돌리기 어렵다"면서 "조금 내려놓으면 더 행복해진다. 행복하면 더 예뻐진다. 너무 다이어트에 집착하지 않았으면 좋겠다"고 진심 어린 조언을 건넸다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr