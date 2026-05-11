사진= KBS Joy '무엇이든 물어보살'

사진= KBS Joy '무엇이든 물어보살'

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'무엇이든 물어보살' 그룹 여자친구 출신 솔로 가수 유주가 급격한 체중 감소와 건강 이상, 정신과 진료 권유까지 받았던 근황을 솔직하게 털어놨다.11일 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살'에는 유주가 출연해 솔로 활동 이후 겪게 된 심리적 부담감과 건강 문제를 고백했다.이날 유주는 "앨범 준비만 시작하면 너무 예민해져 식욕이 아예 사라진다"며 고민을 털어놨다. 그는 "여자친구 활동 당시에는 169cm에 52kg 정도였는데 최근에는 45kg까지 빠졌다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다."처음에는 체중 감소를 대수롭지 않게 여겼다"고 밝힌 유주는 "살 빠지면 더 예쁘게 나올 거라고 안일하게 생각했다"고 말했다. 하지만 상황은 점점 심각해졌다고.유주는 "어느 순간 집에서 혼자 쓰러졌다가 깨어난 적도 있었다"며 "밥도 세 숟가락만 먹으면 더 안 들어가서 내시경 검사까지 받았다"고 털어놨다.내과 검진 결과 소화기관은 아무 문제 없지만, 오히려 정신과 진료를 추천받은 유주는 "왜 그런지 물어봤더니 위나 소화기관보다 심리적인 원인일 가능성이 높다고 했다. 그때 내가 생각보다 훨씬 예민해져 있다는 걸 처음 인지했다"고 말했다.건강 이상은 식욕 저하에서 끝나지 않았다. 유주는 녹음 도중 귀에 이상 증세까지 느꼈다고 밝혔다. 그는 "한쪽 귀가 이상하게 들려 병원에 갔는데 고막에도 적정량의 지방이 필요한데 그 지방까지 빠졌다고 하더라"고 설명했다.이에 의사는 약 처방보다 식사를 우선 권했다고. 유주는 "병원에서 약보다 밥부터 먹으라는 말을 들었다"고 털어놨다.이를 들은 MC 이수근은 안타까운 마음을 드러냈다. 그는 "너는 아마추어다. 그런 자세로 어떻게 대중을 위로할 수 있겠냐"며 "프로라면 자기 몸부터 챙겨야 한다"고 진심 어린 조언을 건넸다.서장훈 역시 선수 시절 경험담을 꺼냈다. 그는 "스트레스 때문에 밥 안 먹고 경기에 나간 적이 있는데 몸에 힘이 없어서 제대로 안 되더라"며 "잘 먹고 컨디션 좋을 때 나오는 에너지와 그렇지 않을 때는 완전히 다르다"고 강조했다.이수근은 서장훈이 건넨 주전부리를 먹는 유주를 보며 "남자친구가 있어야 한다. 챙겨주는 사람이 있으면 먹을 것"이라고 조언해 웃음을 선사했다.유주는 2015년 그룹 여자친구로 데뷔해 '시간을 달려서', '오늘부터 우리는', '밤' 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다. 이후 팀 활동 종료 뒤 솔로 가수로 새로운 길을 걷기 시작했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr