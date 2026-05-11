사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

사진=고준희 유튜브

배우 고준희가 엄마와 함께한 현실 모녀 케미와 솔직한 연애·결혼 생각을 공개했다.11일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '고준희 집에서 진짜 해먹는 엄마표 초간단 등갈비 김치찜 레시피 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고준희는 직접 집에서 돼지 등갈비 김치찜을 만드는 어머니와 함께 티격태격 대화를 나누며 자연스러운 일상을 드러냈다.고준희 어머니는 딸이 가장 좋아하는 음식이라며 돼지 등갈비 김치찜을 준비했다. 그는 "갈비에는 밑간을 하나도 안 한다. 김치 간이 졸이면서 다 밴다"며 자신만의 레시피를 공개했다. 특히 김치찜에 토마토를 넣는다고 밝히며 "토마토를 넣으면 자극적이지 않고 맛이 순해진다"고 설명했다.완성된 김치찜을 맛본 고준희는 감탄을 쏟아냈다. 그는 "국물이 매운맛이 하나도 없다. 너무 맛있다"며 연신 국물을 떠먹었다. 이어 "토마토 맛이 난다. 일반 김치찌개 맛이랑 완전히 다르다"고 말했다.식사 도중 연애 이야기도 자연스럽게 등장했다. 고준희는 "원래 내가 맵찔이가 아니었는데, 예전에 매운 걸 잘 못 먹는 남자친구를 만난 적이 있다. 그때부터 매운 걸 안 먹다 보니까 지금도 잘 못 먹게 됐다"고 털어놨다.어머니의 결혼 압박에 고준희는 "지금은 일에 집중하고 싶다"면서 "내가 멀티가 잘 안 된다. 한 번에 여러 가지 일을 잘 못해서 지금은 일에 집중하고 싶다"고 말했다.하지만 어머니는 딸의 결혼 이야기를 포기하지 않고, "주변이 안정되면 일이 더 잘 된다"며 은근히 결혼 이야기를 꺼냈다. 그러면서 "친구들의 결혼식에 갈 때마다 복잡한 감정을 느낀다. '나는 언제 한복 입고 사람들 앞에서 인사할까' 그런 생각이 든다"며 현실적인 고민을 전했다.결국 고준희는 "앞으로 결혼 얘기 금지. 오늘이 마지막"이라며 단호하게 선언했다. 어머니는 웃으며 "(네 남친이)어디선가 열심히 살고 있겠지"라고 받아쳐 현실 모녀 케미를 완성했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr