사진=유튜브 '짠한형'

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'짠한형' 개그맨 이재율이 故 이창호 아나운서의 손자라는 사실이 공개되며 뜻밖의 화제를 모았다.11일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 곽범, 이선민, 이재율, 김동하가 출연해 유쾌한 입담을 펼쳤다.이날 대화 도중 곽범은 "재율이 할아버지가 아주 유명한 아나운서"라며 운을 뗐다. 이에 이재율은 "친할아버지"라며 고(故) 이창호 아나운서를 언급했다.이창호 아나운서는 KBS 간판 아나운서 출신으로 'TV쇼 진품명품', '무엇이든 물어보세요' 등을 진행하며 오랜 시간 시청자들에게 사랑받았다. 신동엽 역시 "이번에 처음 알고 깜짝 놀랐다. 인상도 좋고 목소리도 좋다"고 반응했다.곽범은 이재율의 또렷한 발음과 목소리를 두고 "물려받은 유전자가 너무 좋다. 딕션이 일단 너무 좋다. 목소리 톤도 좋다"고 칭찬했다. 그러면서도 "근데 못 쓸 얘기를 딕션 좋게 한다"고 장난을 덧붙여 웃음을 자아냈다.이재율은 곧바로 반격에 나섰다. 그는 "할아버지가 '진품명품' 진행하셨는데 범이 형이 자꾸 도자기 하나씩 빼돌렸다고 한다"고 폭로했다. 이어 "우리 아버지가 중간 브로커라면서 장물아비라고 한다"고 덧붙였다.당황한 곽범은 급히 손사래를 쳤다. 그는 "그건 우리끼리 한 얘기 아니냐. 그냥 농담으로 던진 것"이라며 진땀을 흘렸다. 하지만 이재율은 "우리끼리 나왔으니까 얘기한 것"이라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 이를 듣던 신동엽까지 "재율이 아버지가 아니라 장물아비냐"고 받아치며 폭소를 터뜨렸다.이재율의 외모 이야기까지 이어졌다. 이재율은 자신의 짙은 눈썹을 언급하며 "할아버지가 원래 눈썹이 새까맣게 나시는 편이다. 내가 그렸다"라고 밝혔다. 이에 산동엽은 "전문가에게 맡기라"고 조언했고, 곽범은 "너 못 생겼다"고 디스해 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr