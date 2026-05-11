사진=박수홍 유튜브

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개그맨 박수홍 딸 재이가 어린이날 온가족의 사랑을 받았다.11일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '누가 준비한 선물이 제일 좋아? 어린이날 가족 모임에서 생긴 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박수홍과 김다예 부부는 딸 재이의 어린이날을 맞아 온 가족이 총출동한 현실 가족 모임을 공개했다. 김다예는 "재이가 집안 첫 손주이자 하나밖에 없는 정말 귀한 손주라 집안이 재이 중심으로 돌아간다"며 "오늘은 누가 준비한 선물을 가장 좋아할지 가족끼리 경쟁 중"이라고 밝혀 웃음을 자아냈다.박수홍은 시작부터 자신감을 드러냈다. 그는 "부모로서 재이가 얼마나 행복할지 고민했다. 진짜 판다를 준비했다. 중국에서 데려오기로 했다"고 너스레를 떨었다.김다예 역시 만만치 않았다. "재이가 꽃을 정말 좋아한다"며 꽃 장식과 스카프를 준비한 그는 "재이가 꾸미는 걸 좋아해서 스카프 패션을 많이 했었다. 난 꽃으로 승부 볼 것"이라며 자신감을 드러냈다.반면 외삼촌은 인기 캐릭터 장난감을 준비했고, 외할아버지는 캐릭터 돗자리, 외할머니는 잠옷을 선물로 꺼냈다. 박수홍은 주문한 선물이 도착하지 않자 "원래 준비한 게 있었는데 아직 안 왔다"며 재이와 함께 미리 골라뒀던 자동차 장난감을 대신 꺼내 들었다.가족들의 긴장감 속 재이가 등장했다. 낮잠을 자고 나온 재이는 선물들을 보자마자 곧장 엄마 김다예가 준비한 꽃과 스카프로 향했다. 김다예는 "이분들 저한테 안 된다"며 의기양양한 표정을 지었고, 박수홍은 "배송만 왔으면 끝났는데"라며 아쉬워해 웃음을 안겼다.이어 재이는 박수홍의 자동차 장난감을 두 번째로 선택했고, 외삼촌의 캐릭터 선물이 3위를 차지했다. 선물을 받은 재이는 손키스를 날리고 어깨를 들썩이는 개인기까지 선보이며 가족들의 환호를 이끌어냈다.한편, 박수홍 딸 재이는 최근 광고계에서도 큰 사랑을 받고 있다. 재이는 생후 13개월 만에 광고 17편을 촬영하며 화제를 모은 바 있다. 김다예는 최근 SNS를 통해 "1세부터 종합소득세 내는 애국자"라고 밝혀 웃음을 자아내기도 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr