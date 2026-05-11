사진=박수홍 유튜브
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개그맨 박수홍 딸 재이가 어린이날 온가족의 사랑을 받았다.

11일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '누가 준비한 선물이 제일 좋아? 어린이날 가족 모임에서 생긴 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 박수홍과 김다예 부부는 딸 재이의 어린이날을 맞아 온 가족이 총출동한 현실 가족 모임을 공개했다. 김다예는 "재이가 집안 첫 손주이자 하나밖에 없는 정말 귀한 손주라 집안이 재이 중심으로 돌아간다"며 "오늘은 누가 준비한 선물을 가장 좋아할지 가족끼리 경쟁 중"이라고 밝혀 웃음을 자아냈다.
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박수홍은 시작부터 자신감을 드러냈다. 그는 "부모로서 재이가 얼마나 행복할지 고민했다. 진짜 판다를 준비했다. 중국에서 데려오기로 했다"고 너스레를 떨었다.

김다예 역시 만만치 않았다. "재이가 꽃을 정말 좋아한다"며 꽃 장식과 스카프를 준비한 그는 "재이가 꾸미는 걸 좋아해서 스카프 패션을 많이 했었다. 난 꽃으로 승부 볼 것"이라며 자신감을 드러냈다.

반면 외삼촌은 인기 캐릭터 장난감을 준비했고, 외할아버지는 캐릭터 돗자리, 외할머니는 잠옷을 선물로 꺼냈다. 박수홍은 주문한 선물이 도착하지 않자 "원래 준비한 게 있었는데 아직 안 왔다"며 재이와 함께 미리 골라뒀던 자동차 장난감을 대신 꺼내 들었다.
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가족들의 긴장감 속 재이가 등장했다. 낮잠을 자고 나온 재이는 선물들을 보자마자 곧장 엄마 김다예가 준비한 꽃과 스카프로 향했다. 김다예는 "이분들 저한테 안 된다"며 의기양양한 표정을 지었고, 박수홍은 "배송만 왔으면 끝났는데"라며 아쉬워해 웃음을 안겼다.

이어 재이는 박수홍의 자동차 장난감을 두 번째로 선택했고, 외삼촌의 캐릭터 선물이 3위를 차지했다. 선물을 받은 재이는 손키스를 날리고 어깨를 들썩이는 개인기까지 선보이며 가족들의 환호를 이끌어냈다.

한편, 박수홍 딸 재이는 최근 광고계에서도 큰 사랑을 받고 있다. 재이는 생후 13개월 만에 광고 17편을 촬영하며 화제를 모은 바 있다. 김다예는 최근 SNS를 통해 "1세부터 종합소득세 내는 애국자"라고 밝혀 웃음을 자아내기도 했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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