사진 = '꼰대희' 유튜브 채널 캡처

사진 = '꼰대희' 유튜브 채널 캡처

하알라와 아버지 하영섭 하버지가 개그맨 김대희와 만나 승무원 시절의 비화부터 투박하지만 진한 애정이 묻어나는 부녀간의 현실적인 소통 방식을 공개했다.개그맨 김대희가 운영하는 유튜브 채널 '꼰대희'에서는 '하버지랑 같이 와서 한마디도 못하고 밥만 씹고 간 하알라와 백반 한 끼'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 하알라와 아버지 하영섭이 게스트로 출연해 호스트 김대희와 함께 유쾌한 식사 시간을 가졌다.이날 처음 마주한 세 사람은 식사에 앞서 서로의 나이를 확인하며 족보를 정리하는 등 서열 정리를 통해 예능감을 뽐냈다. 특히 과거 승무원으로 근무했던 하알라가 유튜브라는 새로운 길을 선택했을 당시 아버지가 거세게 반대했던 일화가 소개되며 눈길을 끌었다.그러나 하영섭은 현재 딸의 채널에서 '하버지'라는 애칭으로 불리며 누구보다 열정적으로 방송에 임하고 있는 반전 근황을 전해 웃음을 자아냈다.식사 자리에서는 하알라 부녀의 거침없는 티키타카 뒤에 숨겨진 깊은 가족애가 돋보였다. 하영섭은 아내를 향한 지극한 사랑과 자신만의 확고한 부부 생활 철학을 밝히며 딸 하알라와 끊임없이 티격태격하면서도, 결정적인 순간에는 서로를 향한 끈끈한 속정을 드러냈다.하알라는 평소 아버지와 친구처럼 편안하게 대화하며 투박한 표현 속에 담긴 진심을 이해하는 모습을 보였고 하영섭 역시 딸의 성장을 묵묵히 응원하는 아버지로서의 듬직한 면모를 보였다.방송 말미에 하알라와 하영섭은 인생의 가장 큰 버팀목이 되는 가족의 소중함을 다시 한번 되새기며 따뜻하게 식사를 마무리했다. 유쾌하고 현실적인 부녀의 케미스트리는 시청자들에게 큰 공감과 재미를 선사했으며, 단순한 예능 이상의 감동을 전해주었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr