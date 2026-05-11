사진 = '혜리' 유튜브 채널 캡처

사진 = '혜리' 유튜브 채널 캡처

김재원이 혜리의 유튜브 채널에 출연해 최근 종영한 드라마 '유미의 세포들 시즌3'의 뒷이야기를 전하며 자신의 외모와 연기 재능에 대한 겸손한 태도와 함께 결혼을 향한 뜨거운 로망을 고백했다.걸스데이 출신 배우 혜리가 운영하는 유튜브 채널 '혜리-혤's 클럽'에서는 '순록이가 누나들의 사랑을 듬뿍 받는 이유가 있네'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 드라마 '유미의 세포들 시즌3'에서 신순록 역을 맡아 대세 연하남으로 등극한 배우 김재원이 게스트로 참여했다.혜리는 김재원을 "요즘 누나 팬들의 사랑을 독차지하고 있는 인물"로 소개하며 반겼고 김재원은 현재 '뮤직뱅크' MC로 활동하며 쌓은 노련미를 바탕으로 여유로운 토크를 이어갔다.특히 김재원은 주연 배우 김고은과의 호흡에 대해 선배임에도 현장에서 매우 편안하게 대해주었으며 뛰어난 연기력을 직접 지켜보며 많은 것을 배울 수 있었던 소중한 시간이었다고 극찬했다.김재원은 훈훈한 비주얼과 달리 자신의 외모와 재능에 대해 의외의 혹평을 내려 눈길을 끌었다. 얼굴 중 가장 마음에 드는 부분을 묻는 혜리의 질문에 김재원은 자신을 "미남이라고 생각하지 않는다"며 "이목구비가 뚜렷한 스타일이 아니기에 전체적인 신체 비율과 메이크업의 도움으로 밸런스를 맞추는 편"이라고 겸손해했다.또한 타고난 동물적 감각이나 재능보다는 후천적인 습득과 주변을 살피는 관찰력을 통해 연기에 임한다고 밝히며 자신은 오직 열정 하나로 일하는 스타일이라고 강조했다. 이러한 고백에 혜리는 오히려 무궁무진한 가능성을 가진 배우라며 칭찬을 아끼지 않았고,김재원은 잘생겼다는 칭찬에 쑥스러운 미소를 지으며 인간적인 면모를 보였다.이어지는 대화에서 김재원은 계획적인 성향과 소탈한 입맛을 공개하며 반전 매력을 선사했다. 자신의 MBTI를 'ENTJ'라고 밝힌 김재원은 평소 모든 일을 계획하는 '파워 J' 성향을 가졌지만 일을 쉴 때는 신순록 캐릭터처럼 장난기 많은 'ENFP'의 모습도 있다고 자평했다.특히 평소 특정 브랜드의 화이트 초코 과자를 매우 좋아해 그것을 먹기 위해 산다고 표현할 만큼 아이 같은 취향을 드러내 웃음을 자아냈다. 또한 제작진의 결혼 소식을 듣자마자 부러움을 감추지 못한 김재원은 "만난 지 얼마 되지 않았더라도 운명적인 사랑임을 깨닫는 순간 곧장 직진하여 결실을 맺는 낭만적인 결혼 생활을 꿈꾼다"고 덧붙여 혜리를 감탄케 했다.한편 배우 김재원이 신순록 역으로 열연하며 큰 사랑을 받은 드라마 '유미의 세포들 시즌3'는 지난 4일 성황리에 종영했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr