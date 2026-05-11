사진 = '김정난' 유튜브 채널 캡처

사진 = '김정난' 유튜브 채널 캡처

배우 김정난이 평소 아끼는 후배 박지훈을 집으로 초대해 정성 가득한 수제 집밥을 대접하며 남다른 요리 실력과 따뜻한 선후배 간의 정을 드러냈다.배우 김정난이 운영하는 유튜브 채널 '김정난'에서는 '단종전하도 감탄한 맛! 박지훈 폭풍 흡입하게 만든 김정난표 집밥 레시피 공개 (왕사남 다슬기국 레시피)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 평소 철저한 자기 관리로 알려진 김정난은 이날만큼은 소중한 손님을 위해 건강하면서도 풍미가 살아있는 메뉴들을 직접 준비하며 주방에서의 능숙한 손놀림을 과시했다.가장 공을 들인 메뉴는 귀한 재료를 활용한 다슬기 된장국이었다. 김정난은 감칠맛을 극대화하기 위해 다슬기를 삶은 물을 버리지 않고 된장국의 베이스로 사용하는 본인만의 비법을 공개했으며 여기에 신선한 아욱을 듬뿍 넣어 깊고 건강한 맛을 완성했다.요리를 하는 도중 김정난은 어린 시절 종이를 깔때기 모양으로 접어 담아주던 번데기와 소라를 즐겨 먹었던 추억을 회상하며 소탈한 매력을 보여주기도 했다. 이어지는 반찬 준비 과정에서도 김정난의 요리 센스가 빛을 발했다.파기름을 충분히 낸 뒤 가지와 각종 채소, 표고버섯을 함께 볶아낸 가지 볶음은 고춧가루를 더해 풍미를 한껏 끌어올렸으며 입맛을 돋워주는 특제 백깍두기까지 곁들여 완벽한 상차림을 구성했다. 특히 백깍두기는 복잡한 과정 없이도 간단하게 만들어 감칠맛을 낼 수 있는 레시피로 소개되어 시청자들의 높은 관심을 끌었다.김정난은 요리하는 내내 박지훈과의 각별한 인연에 대해 이야기하며 손님을 향한 애정 어린 마음을 표현했다. 동시에 평소 탄수화물을 줄이는 등 본인만의 식단 관리 팁을 공유하며 건강한 식습관의 중요성을 강조하기도 했다. 정성이 듬뿍 담긴 김정난표 집밥 레시피와 박지훈을 향한 진심이 담긴 대화들은 보는 이들에게 훈훈한 감동과 유익한 정보를 동시에 선사했다.앞서 김정난은 지난 유튜브 방송에서 박지훈과 만나 식사를 했다. 두 사람은 지난 2024년 영화 '세상 참 예쁜 오드리'를 통해 모자 호흡을 맞춘 바 있다. 김정난은 첫 촬영 당시 박지훈에 대해 "아이돌 출신이라 거울을 달고 살 줄 알았는데 겉멋이 전혀 없더라"며 "부스스한 모습에 눈까지 부어 있어 세수도 안 하고 나온 줄 알았고 실제 작품 속 인물 같았다"고 칭찬했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr