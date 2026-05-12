김나영이 뛰어난 패션 감각을 뽐냈다. / 사진=김나영 SNS

김나영이 뛰어난 패션 감각을 뽐냈다. / 사진=김나영 SNS

김나영이 뛰어난 패션 감각을 뽐냈다. / 사진=김나영 SNS

김나영이 뛰어난 패션 감각을 뽐냈다. / 사진=김나영 SNS

방송인 김나영이 화창한 봄날, 내추럴한 패션을 선보였다.김나영은 지난 11일 자신의 SNS에 "화창한 날씨 맘껏 즐겼던 지난 주말"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김나영은 회색 니트와 와이드 데님 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 여유로운 주말을 보내고 있다. 짧은 단발 헤어에 블랙 선글라스를 더한 그는 시크한 분위기를 자아냈다. 특히 군살 없는 늘씬한 몸매와 남다른 패션 감각, 여유로운 미소가 눈길을 끈다.김나영은 벽 앞에서 포즈를 취하거나 야외 테이블에 앉아 햇살을 즐기는가 하면, 계단 위에서도 화보 같은 분위기를 연출했다. 또 명품 브랜드G사의 450만원짜리 블랙 백을 포인트로 매치하며 세련된 스타일링을 완성했다. 꾸민 듯 안 꾸민 듯한 내추럴한 패션이 감탄을 자아낸다.김나영과 가수 겸 화가 마이큐는 지난해 10월 결혼했으며, 두 아들을 키우고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr