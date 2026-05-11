가수 정일훈(ILHOON)이 두 번째 'MAEDUP'(매듭) 시리즈 공연을 온라인 라이브로 선보였다.지난 8일 진행된 'MAEDUP 시리즈'는 정일훈이 자신의 작업물을 단계적으로 다시 풀어내는 연속 기획이다. 두 번째 순서로 마련된 이번 공연은 정규앨범 'The Adam'(디 아담)과 프로젝트 'RGB SGNL'(알지비 시그널) 수록곡 가운데 10곡으로 구성됐다.이번 무대에서는 두 앨범에 흩어져 있던 곡들이 밴드 사운드라는 하나의 색으로 다시 묶였다. 발매 시점이 달랐던 곡들을 한 흐름 안에서 이어 들려주며, 'MAEDUP 시리즈'가 지향하는 재해석의 방향성을 보여줬다.기획 배경에는 직전 단독 콘서트에 참석하지 못한 팬들이 있다. 다만 본 공연을 그대로 옮기는 방식은 아니었다. 정일훈은 밴드 편곡 라이브라는 별도 포맷을 통해 같은 곡을 다른 방식으로 들려주는 무대를 택했다. 이에 따라 이번 공연은 콘서트의 축소판이 아닌, 독립적인 라이브 콘텐츠로 완성됐다.공연 중에는 곡 소개와 짧은 인사를 더하며 두 앨범의 흐름을 자연스럽게 이어갔다. 무대는 정일훈 공식 틱톡 채널을 통해 라이브로 송출됐다.이번 두 번째 공연을 통해 정일훈은 자신의 디스코그래피를 라이브 위에서 새롭게 풀어가는 'MAEDUP 시리즈'의 방향성을 한층 구체화했다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr