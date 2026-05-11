가수 위켄드 공연 포스터. / 사진=현대카드 제공

세계적인 팝스타 위켄드(The Weeknd)가 8년 만에 국내를 합니다.11일 현대카드에 따르면, 위켄드가 오는 10월 7일과 8일 고양종합운동장에서 '슈퍼콘서트 28 위켄드(The Weeknd)'를 개최한다.위켄드가 국내에서 공연하는 것은 2018년 '현대카드 컬처 프로젝트' 이후 8년 만이다.이번 슈퍼콘서트는 2017년 콜드플레이, 2023년 브루노 마스에 이어 10만 명 규모로 진행될 예정이다. 이는 방탄소년단의 광화문 광장 공연 때보다 많은 숫자다.앞서 방탄소년단은 지난 3월 21일 서울 광화문 광장에서 신보 '아리랑' 발매 기념 공연을 펼쳤다. 당초 27만 명이 몰릴 것으로 예상됐으나, 공연 직후 경찰 추산 약 4만 명(주최 하이브 추산 약 10만 명)의 인파가 몰린 것으로 집계됐다.위켄드는 알앤비(R&B)에 힙합, 일레트로닉 등을 결합한 '얼터너티브 알앤비'를 대중 음악계 주류로 끌어올리며 주목받았다.특히 2023년 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼인 스포티파이(Spotify) 최초로 월간 청취자 수 1억 명을 돌파했고, 2019년 발매한 '블라인딩 라이츠'(Blinding Lights)는 빌보드 차트 역사상 최초로 1년 동안 톱 10위에 오르기도 했다. 또 '뷰티 비하인드 더 매드니스'(Beauty Behind the Madness) 등으로 그래미 어워즈에서 '최우수 어반 컨템퍼러리 앨범' 부문을 수상했다.한편 이번 공연은 그의 '애프터 아워스 틸 돈'(After Hours Til Dawn)' 투어 일환으로 진행된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr