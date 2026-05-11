비가 '아니근데진짜'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'아니 근데 진짜'에 비가 출연한다. / 사진제공=SBS

김태희와 결혼한 비가 운동 기구를 여자친구 같다고 말하며 운동마니아 면모를 드러냈다. 또한 딸 운동회에서도 승부욕을 불태웠던 일화를 전한다.11일 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에서는 배우 겸 가수 비가 출연하는 가운데, 그의 절친 KCM이 깜짝 등장해 서로를 향한 화끈한 폭로전을 펼칠 예정이다.비는 카이를 "내가 본 사람 중 몸이 가장 예쁜 친구"라 극찬하며 헬스장에서의 특별한 에피소드를 공개했다. 명절 연휴, 카이는 '나처럼 운동에 미친 사람이 있을까?' 생각하며 헬스장에 갔는데 혼자 러닝을 뛰고 있던 비를 보고 경악했다고 전해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 비는 "불 꺼진 헬스장에서 카타르시스를 느낀다. 운동 기구들이 모두 내 여자친구 같다"며 은밀한 취향을 공개해 현장을 술렁이게 했다.남다른 승부욕의 소유자인 비는 딸의 운동회에서 열정을 불태웠던 일화도 공개했다. 비는 "무조건 우승하게 해주자는 생각에 줄다리기 시합 때 선두에 섰다"며 당시를 회상했다. 그는 "같은 팀 학부모들을 진두지휘한 끝에 결국 승리했다"며 뿌듯해했다고. 승리 퍼포먼스까지 선보인 후 비는 딸을 바라보니 경기는 보지도 않은 채 과자만 먹고 있었다며 딸에게 서운한 감정을 내비쳐 모두를 폭소케 했다.KCM은 범상치 않은 포스로 하숙집에 등장해 비와 '절친'다운 거침없는 디스전을 펼쳤다. 특히 '사냥개들2'를 언급하며 "비가 촬영 이후 화가 많아졌다. 갑자기 섀도우 복싱을 하더니 '뭘 봐. 나 지금 엄청 세'라고 하더라"며 배역에 '과몰입'한 비를 폭로해 웃음을 자아냈다. 이어 KCM이 "비가 춤을 잘 춘다고 생각한 적 없다"고 춤 실력까지 도발하자, 비 역시 "KCM이 노래를 잘한다고 생각한 적 없다"며 "바람 새는 소리를 낸다. KCM의 노래가 듣고 싶으면 창문을 살짝 열어라"고 맞받아쳐 현장을 초토화시켰다.멀티 엔터테이너 비의 종횡무진 활약과 절친 KCM의 거침없는 폭로전은 11일 밤 10시 10분에 SBS에서 방송되는 '아니 근데 진짜!'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr