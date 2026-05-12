서동주가 첫 개인전을 열었다. / 사진=서동주 SNS

서동주가 첫 개인전을 열었다. / 사진=서동주 SNS

서동주가 첫 개인전을 열었다. / 사진=서동주 SNS

서동주가 첫 개인전을 열었다. / 사진=서동주 SNS

방송인 겸 미국 변호사 서동주가 유산의 아픔을 겪은 가운데, 생애 첫 개인전을 열며 남다른 감회를 전했다.서동주는 지난 11일 자신의 SNS에 "어제 제 인생 첫 개인전 <내 안의 정원>이 열렸다"며 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 서동주는 플라워 패턴 원피스에 데님 재킷을 걸친 채 전시장 곳곳에서 포즈를 취하고 있다. 계단 주변에는 꽃다발과 화분들이 가득 놓여 있어 첫 개인전을 축하하는 분위기를 더했다. 또 다른 사진에는 형형색색 꽃과 동물들이 어우러진 작품 앞에 앉아 미소 짓는 서동주의 모습도 담겼다. 벽면에 전시된 감각적인 소품 그림들도 눈길을 끈다.서동주는 "예원중학교를 미술로 입학했고, 웰슬리 대학 역시 미술로 시작했지만 이후 MIT 수학과로 편입하게 되면서 미술은 어느새 제 삶에서 '취미'라는 이름으로 머물게 됐다. 연필로 끄적이거나, 아이패드로 그림을 그리는 정도의 존재로"라고 털어놨다.이어 "어쩌면 제 인생의 2인자도 아닌, 5인자쯤 되는 자리에서 긴 시간 조용히 함께 있었던 것 같다"며 "3년 전 다시 붓을 잡게 됐고, 캔버스 위에 그림을 그리기 시작하면서 미술은 마침내 제 자리를 되찾은 듯했다"고 전했다. 그러면서 "이제는 다시 방구석에 오래 묵혀두는 팔레트가 되지 않도록, 꾸준히 그리고 또 그리며 살아가고 싶다"며 미술에 대한 애정을 드러냈다.서동주는 "어제 많은 분이 와서 축하해주시고, 제 자식 같은 그림들을 아껴주셨다. 그 마음들이 너무 감사해서, 감사하다는 말 외에는 잘 떠오르지 않더라"며 감사 인사도 잊지 않았다.1983년생인 서동주는 2010년 결혼했으나 4년 만에 이혼했다. 이후 지난해 6월 4살 연하 남편과 재혼했다. 난임으로 시험관 시술 중인 서동주는 얼마 전 계류유산했다는 소식을 알리기도 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr