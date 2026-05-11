신혜선, 직장인 OOTD의 정석

‘은밀한 감사’ 속 신혜선의 오피스룩이 또 하나의 관전 포인트로 떠오르고 있다.상승세를 이어가고 있는 tvN 토일드라마 ‘은밀한 감사’(연출 이수현, 극본 여은호, 크리에이터 양희숭, 제작 스튜디오드래곤)에서 신혜선은 해무그룹 감사실장 ‘주인아’로 분해 시청자들의 호평을 받으며 화제를 모으고 있다. 특히 ‘주인아 표 오피스룩’으로 캐릭터의 몰입도를 높일 뿐만 아니라 보는 재미도 더하고 있다.군더더기 없이 떨어지는 테일러드 수트를 완성된 주인아의 스타일링은 단정하면서도 날카로운 인상을 준다. 신혜선은 블랙과 그레이 등 모노톤 컬러 수트 셋업으로 감사실장의 카리스마를 강조하는가 하면 소매를 살짝 걷어 올린 디테일로 활동성과 프로페셔널함을 담아냈다.뿐만 아니라 클래식 아이템을 활용한 스타일링 역시 눈길을 끈다. 신혜선은 불필요한 장식을 덜어내고 빅 사이즈 레더 백을 매치, 실용성을 살리면서도 ‘원칙주의자’ 주인아의 성격을 시각적으로 드러냈다. 또한 그는 단조로워 보일 수 있는 수트에 모던한 시계를 착용하며 지적인 분위기를 배가시켰다.신혜선은 이러한 스타일링을 완벽하게 소화하며 ‘주인아’라는 캐릭터의 완성도를 높이고 있다. 매회 흡인력 있는 연기로 극의 중심을 이끌고 있는 그가 앞으로 선보일 다양한 스타일링과 활약에도 기대가 모인다.한편, 신혜선을 비롯해 공명, 김재욱, 홍화연 등이 출연하는 tvN ‘은밀한 감사’는 매주 토, 일 밤 9시 10분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr