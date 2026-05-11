개그맨 김원효가 행사에 참석해 포토월에 섰다. / 사진=텐아시아DB

개그맨 김원효가 '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'에 출연했다. / 사진제공=SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'

심진화의 남편인 개그맨 김원효가 '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'에서 사업운을 점친다. 또한 돌아가신 아버지가 나타난 꿈 이야기를 털어놓는다.11일 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'(이하 '귀묘한 이야기2') 19회에서는 '도리'를 주제로 개그맨 김원효, '미스트롯4' 출신 길려원이 출연해 궁금했던 부분을 풀어보는 시간을 갖는다.김원효는 주제를 듣더니 폐섬유화증 투병 중 2019년에 돌아가신 아버지를 떠올린다. 김원효는 "평소 꿈을 잘 꾸지 않는다. 그런데 아버지가 꿈에 나타나서 반가웠다. 살아계실 때 내 구두를 닦아주곤 하셨는데 나는 그런 적이 없다. 그런데 꿈에서도 또 아버지가 내 구두를 닦고 계신 거다. 속상한 마음에 짜증을 냈다. 그렇게 짜증을 내다가 꿈에서 깨어 버렸다. 죄송하다고 하려고 해도 아버지가 다시 꿈에 나타나셔야 하는 거 아니냐. 그게 너무 미쳐버리겠더라. 꿈에서 깨고 나서도 계속 울었다"라며 울컥한다.김원효는 사업운에 대해서도 묻는다. 김원효는 "의료 쪽에 투자한 게 있다. 그전에는 내가 직접 무언가 만들었는데 처음으로 투자를 한 것이다. 이 사업이 잘 될까"라며 궁금해한다. 김원효를 찬찬히 살피던 무속인은 "올해는 기회가 왔다. 사업적으로도 번창할 수 있는 운기가 들어와 있다"라고 점사를 내놓는다. 이에 김원효는 활짝 웃는다. 하지만 이내 무속인은 "'이것'을 조심해야 한다"라며 "걸러낼 걸 걸러내고 계획적으로 움직이는 게 중요하다"라고 조언한다.무속인이 김원효에게 조심해야 할 것이 무엇이라고 했을지는 11일 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus '귀묘한 이야기2'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr