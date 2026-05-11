그룹 ITZY(있지)가 컴백을 일주일 앞두고 새 앨범 전곡 일부를 공개했다.
있지 소속사 JYP엔터테인먼트는 11일 공식 SNS 채널에 'Motto' 앨범 하이라이트 구간을 미리 듣는 스포일러 콘텐츠를 게재했다.
타이틀곡 'Motto'는 초여름 감성을 떠올리게 하는 청량한 분위기의 곡이다. 깊은 리버브 이펙트와 패드 신스로 구성된 신비롭고 입체적인 사운드가 특징이다. 티저 영상 속 감각적 컬러 조합과 영상미가 곡의 분위기를 더한다. "너를 향해 멈추지 않아 Now I know 널 닮아 눈부실 my everything 날 비춘 너" 등 긍정적 노랫말이 ITZY 특유의 에너지를 보여준다. 새 앨범에는 타이틀곡을 비롯해 톡톡 튀는 하이퍼 팝 장르의 'Glitch'(글리치), 힙하고 다이내믹 매력을 품은 'you And I'(유 앤드 아이) 등 다채로운 장르의 곡이 담겼다. 세 번째 월드투어 <TUNNEL VISION>(터널 비전) 개인 무대에서 베일을 벗은 5인 5색 솔로곡 'Pocket (예지)'(포켓), 'Asylum (리아)'(어사일럼), 'LOOK (류진)'(룩), 'Undefined (채령)'(언디파인드), 'Tangerine (유나)'(탠저린)이 수록돼 각자의 개성을 드러낸다. ITZY는 개인 곡이 수록된 이번 앨범을 통해 리스너들에게 무대 열기를 고스란히 전할 전망이다.
ITZY는 월드 투어로 일으킨 '대추 노노'('댓츠 어 노노' 별칭) 열풍을 타고 컴백에 나선다. ITZY는 지난 2월 서울 송파구 잠실실내체육관에서 새 월드투어 <TUNNEL VISION>의 포문을 열었다. 이때 미니 2집 수록곡 'THAT'S A NO NO'(댓츠 어 노노) 퍼포먼스를 최초 공개했고, 당시 선보인 무대가 입소문을 타면서 '대추 노노' 댄스 챌린지가 인기를 얻었다.
ITZY 새 앨범 'Motto'는 오는 18일 오후 6시 각종 음원사이트에서 발매된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
있지 소속사 JYP엔터테인먼트는 11일 공식 SNS 채널에 'Motto' 앨범 하이라이트 구간을 미리 듣는 스포일러 콘텐츠를 게재했다.
타이틀곡 'Motto'는 초여름 감성을 떠올리게 하는 청량한 분위기의 곡이다. 깊은 리버브 이펙트와 패드 신스로 구성된 신비롭고 입체적인 사운드가 특징이다. 티저 영상 속 감각적 컬러 조합과 영상미가 곡의 분위기를 더한다. "너를 향해 멈추지 않아 Now I know 널 닮아 눈부실 my everything 날 비춘 너" 등 긍정적 노랫말이 ITZY 특유의 에너지를 보여준다. 새 앨범에는 타이틀곡을 비롯해 톡톡 튀는 하이퍼 팝 장르의 'Glitch'(글리치), 힙하고 다이내믹 매력을 품은 'you And I'(유 앤드 아이) 등 다채로운 장르의 곡이 담겼다. 세 번째 월드투어 <TUNNEL VISION>(터널 비전) 개인 무대에서 베일을 벗은 5인 5색 솔로곡 'Pocket (예지)'(포켓), 'Asylum (리아)'(어사일럼), 'LOOK (류진)'(룩), 'Undefined (채령)'(언디파인드), 'Tangerine (유나)'(탠저린)이 수록돼 각자의 개성을 드러낸다. ITZY는 개인 곡이 수록된 이번 앨범을 통해 리스너들에게 무대 열기를 고스란히 전할 전망이다.
ITZY는 월드 투어로 일으킨 '대추 노노'('댓츠 어 노노' 별칭) 열풍을 타고 컴백에 나선다. ITZY는 지난 2월 서울 송파구 잠실실내체육관에서 새 월드투어 <TUNNEL VISION>의 포문을 열었다. 이때 미니 2집 수록곡 'THAT'S A NO NO'(댓츠 어 노노) 퍼포먼스를 최초 공개했고, 당시 선보인 무대가 입소문을 타면서 '대추 노노' 댄스 챌린지가 인기를 얻었다.
ITZY 새 앨범 'Motto'는 오는 18일 오후 6시 각종 음원사이트에서 발매된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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