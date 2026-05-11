김소영이 홈쇼핑 출연 준비 중인 모습을 공개했다. / 사진=김소영 SNS

김소영이 홈쇼핑 출연 준비 중인 모습을 공개했다. / 사진=김소영 SNS

김소영이 홈쇼핑 출연 준비 중인 모습을 공개했다. / 사진=김소영 SNS

아나운서 출신 방송인 겸 사업가 김소영이 출산 후 약 한 달 만에 홈쇼핑 방송에 나섰다.김소영은 지난 10일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김소영은 지난 4월 3일 아들을 출산한 이후 37일 만에 홈쇼핑 방송 출연을 위해 준비 중이다. 메이크업숍에서 스타일링을 받으며 거울 셀카를 남겼다. 그는 "백년 만에 짧은 치마 입는 느낌"이라며 오랜만의 방송 스케줄 준비에 나선 모습을 전했다.노란색 트위드 원피스를 입고 늘씬한 각선미를 드러낸 김소영. 한 네티즌이 "살 빠졌나 봐요!"라고 반응하자 김소영은 "아니 살이 안 빠져서. 이거 통짜 원피스라 아직 들어가는 옷이 별로 없네요"라고 솔직하게 답했다. 통통한 볼살에서 출산 후 아직 부기가 다소 덜 빠진 듯 회복 중인 근황을 짐작할 수 있다. 사랑스럽고도 단아한 매력이 눈길을 끈다.MBC 아나운서 출신 김소영은 직속 아나운서 선배이기도 한 오상진과 2017년 결혼했다. 슬하에는 2019년 9월생 딸, 2026년 4월생 아들이 있다. 김소영은 현재 방송인이자 사업가로 활동하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr