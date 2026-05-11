배우 송일국이 약 11년 만에 스크린으로 돌아온다.
지난 10일 영화계에 따르면, 송일국이 출연한 영화 '잃어버린 사이'(연출 황수영)가 오는 30일 서울 충무로 서울영화센터 시사회를 통해 처음으로 공개된다.
영화는 2025년 광주영화제작지원 선정작이다. 중학교 졸업증명서를 발급받으러 모교에 간 주인공 성범이 자신의 기록이 사라진 사실을 알고 자신의 흔적을 추적하며 과거의 조각들을 맞춰가는 이야기다.
송일국은 해당 작품으로 11년 만에 관객들과 만날 예정이다. 2000년대 브라운관과 스크린을 오가며 큰 인기를 끌었던 송일국은 10여년간 영화와 드라마를 전혀 찍지 않았다. 마지막 영화는 2015년 개봉한 '타투'이고, 마지막 드라마는 2016년 방영된 KBS1 '장영실'이다. 다만 2022년부터 매년 뮤지컬 한 작품씩 출연하고 있다.
앞서 송일국은 지난달 8일 열린 뮤지컬 '헤이그' 프레스콜 현장에서 길어지는 영화와 드라마 공백에 대해 "선택받는 직업인데 선택받지 못하고 있다"고 말했다. 2024년 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서도 "(섭외가) 안 들어오니까 안 한 거죠"라며 "'슈돌' 때문에 아빠 이미지가 강해서 그럴 것이다. 행사조차도 섭외 연락이 안 온다"고 언급한 바 있다.
한편 송일국은 현재 '헤이그'에서 특사단 리더 이상설 역으로 열연하고 있다. '헤이그'는 경술국치의 어둠이 들이닥치기 직전인 1907년, 일본의 부당한 침략을 알리기 위해 떠났던 '헤이그 특사 파견'을 기반으로 한다. 특사단 리더 이상설을 돕는 또 다른 특사들이 있었다는 상상력이 더해져 파견 120주년을 맞아 이들의 행보를 재조명한 작품이다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
지난 10일 영화계에 따르면, 송일국이 출연한 영화 '잃어버린 사이'(연출 황수영)가 오는 30일 서울 충무로 서울영화센터 시사회를 통해 처음으로 공개된다.
영화는 2025년 광주영화제작지원 선정작이다. 중학교 졸업증명서를 발급받으러 모교에 간 주인공 성범이 자신의 기록이 사라진 사실을 알고 자신의 흔적을 추적하며 과거의 조각들을 맞춰가는 이야기다.
송일국은 해당 작품으로 11년 만에 관객들과 만날 예정이다. 2000년대 브라운관과 스크린을 오가며 큰 인기를 끌었던 송일국은 10여년간 영화와 드라마를 전혀 찍지 않았다. 마지막 영화는 2015년 개봉한 '타투'이고, 마지막 드라마는 2016년 방영된 KBS1 '장영실'이다. 다만 2022년부터 매년 뮤지컬 한 작품씩 출연하고 있다.
앞서 송일국은 지난달 8일 열린 뮤지컬 '헤이그' 프레스콜 현장에서 길어지는 영화와 드라마 공백에 대해 "선택받는 직업인데 선택받지 못하고 있다"고 말했다. 2024년 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서도 "(섭외가) 안 들어오니까 안 한 거죠"라며 "'슈돌' 때문에 아빠 이미지가 강해서 그럴 것이다. 행사조차도 섭외 연락이 안 온다"고 언급한 바 있다.
한편 송일국은 현재 '헤이그'에서 특사단 리더 이상설 역으로 열연하고 있다. '헤이그'는 경술국치의 어둠이 들이닥치기 직전인 1907년, 일본의 부당한 침략을 알리기 위해 떠났던 '헤이그 특사 파견'을 기반으로 한다. 특사단 리더 이상설을 돕는 또 다른 특사들이 있었다는 상상력이 더해져 파견 120주년을 맞아 이들의 행보를 재조명한 작품이다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT