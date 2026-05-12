강상준, 이소나

사진 제공 = TV CHOSUN ‘미스트롯 포유’ 예고 캡처

‘미스트롯 포유’ 眞이소나가 오열했다.14일 첫 방송되는 TV CHOSUN ‘미스트롯 포유’는 ‘미스트롯4’ TOP7(眞이소나, 善허찬미, 美홍성윤, 길려원, 윤태화, 윤윤서, 염유리)과 특별한 파트너가 만드는 화끈하고 감동적인 듀엣 열전이다.이런 가운데 ‘미스트롯 포유’ 첫 방송 예고가 공개됐다. ‘미스트롯4’ TOP7이 직접 찾은, 노래 실력과 끼는 물론 뭉클한 사연까지 품은 다채로운 듀엣 파트너들의 면면이 살짝 공개되며 ‘미스트롯 포유’가 매주 목요일 밤 안방 시청자들에게 어떤 즐거움과 감동을 안겨줄지 기대를 더한다.공개된 예고 영상은 “당신의 노래 짝꿍을 찾아드립니다”라는 3MC(붐, 송은이, 안성훈)의 활기찬 구호와 함께 시작된다. TV CHOSUN 트롯 유니버스에서는 본 적 없는 색다른 MC 조합이 눈길을 끈다. 이어 ‘미스트롯4’ TOP7이 일반인 사전 예심을 통과한 참가자들 사이에서 직접 자신의 듀엣 파트너를 찾는다. 누구보다 진지하게 듀엣 파트너 찾기에 몰입한 TOP7의 모습이 궁금증을 유발한다.이렇게 TOP7이 직접 찾은 듀엣 파트너들의 특별함도 인상적이다. 홍성윤과 함께 끼가 넘치는 댄스로 무대를 장학한 훤칠한 키의 남자부터 眞이소나와 환성적인 하모니를 선보인 폭발적 성량의 고음 여신까지. 과연 이들 중 ‘미스트롯4’ TOP7과 함께 최종 1위(4연승)를 차지하며 무려 천만 원의 상금을 거머쥘 주인공은 누가 될 것인지 주목된다.‘미스트롯 포유’는 ‘미스트롯’의 팬, 친구, 가족은 물론 가수 지망생 등 무대가 필요한 사람이라면 누구나 참가할 수 있다. 그만큼 각 듀엣 파트너들이 품고 올 사연 역시 매우 다양하다는 후문. 절실한 사람의 진솔한 이야기는 듣는 이로 하여금 때로는 웃음을, 때로는 눈물을 짓게 만드는 법. 예고 영상 말미 眞이소나가 뜨거운 눈물을 흘린 이유는 무엇일지 ‘미스트롯 포유’ 본 방송에서 확인할 수 있다.‘미스트롯4’ TOP7이 특별한 듀엣 파트너들과 선사하는 역대급 귀호강 눈호강 무대. 노래, 케미, 상금 다 터지는 듀엣 음악쇼 TV CHOSUN ‘미스트롯 포유’는 14일 밤 10시 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr