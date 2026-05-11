유재필이 예상치 못한 돌발 상황 속 매너와 센스를 발휘하며 또 한 번 존재감을 입증했다./사진=SNS 갈무리, 텐아시아DB

유재필이 예상치 못한 돌발 상황 속 매너와 센스를 발휘하며 또 한 번 존재감을 입증했다./사진=SNS 갈무리

유재필과 신현빈이 훈훈한 대화를 주고받고 있다./사진=유재필 SNS 캡처

유재필이 예상치 못한 돌발 상황 속 매너와 센스를 발휘하며 또 한 번 존재감을 입증했다./사진=텐아시아DB

유재필이 예상치 못한 돌발 상황 속 매너와 센스를 발휘하며 또 한 번 존재감을 입증했다./사진제공=FNC엔터테인먼트

'제62회 백상예술대상' MC로 발탁된 유재필이 예상치 못한 돌발 상황 속 매너와 센스를 발휘하며 또 한 번 존재감을 입증했다. 뛰어난 진행 실력으로 꾸준히 호평받아온 그가 이번엔 자연스럽게 몸을 낮춰 신현빈을 배려하는 행동으로 대중의 눈길을 끌었다.지난 8일 개최된 '제62회 백상예술대상'에서는 레드카펫 행사 도중 아찔한 상황이 발생했다. 배우 신현빈이 긴 드레스를 입고 레드카펫을 걷던 중 치맛자락에 걸려 중심을 잃고 넘어진 것. 순간 현장에는 짧은 탄성이 흘렀고, MC를 맡고 있던 유재필은 곧바로 신현빈에게 달려갔다.유재필은 단순히 걱정 어린 말로 상황을 수습하는 데 그치지 않았다. 신현빈의 눈높이에 맞춰 몸을 낮춘 뒤 직접 에스코트하며 이동을 도왔고, 당황한 신현빈이 차분히 상황을 정리할 수 있도록 배려했다. 갑작스러운 돌발 상황 속에서도 상대를 먼저 생각하는 매너와 순발력이 돋보였다는 호의적인 반응이 이어졌다.해당 장면은 SNS를 중심으로 빠르게 확산했다. 누리꾼은 "진짜 센스 있다", "괜히 잘되는 MC가 아니다", "배려가 몸에 밴 것 같다", "상대 안 민망하게 도와준 게 포인트" 등의 반응을 보이며 호평을 쏟아냈다. 레드카펫의 주인공은 배우들이었지만, 유재필의 자연스러운 대처 역시 이번 시상식의 숨은 명장면 중 하나로 꼽히고 있다.유재필은 활약을 마친 뒤 자신의 SNS를 통해 "좋은 에너지와 떨림 듬뿍 받고 왔다"며 생애 첫 '백상예술대상' MC를 맡은 소감을 전했다. 이에 신현빈은 직접 댓글을 남겨 "감사했다. 덕분에 멀쩡하다"고 화답했다. 두 사람의 훈훈한 소통까지 이어지며 또 한 번 시선을 집중시켰다.무엇보다 눈길을 끄는 건 유재필의 활동 영역이 점차 넓어지고 있다는 점이다. 유재필은 방송 제작발표회와 가요 쇼케이스에 오가며 다수의 행사를 진행해 왔다. 특유의 입담과 센스 있는 리액션, 안정적인 진행 실력으로 팬들은 물론 업계 관계자들 사이에서도 꾸준히 호평받았다.가수 쇼케이스 MC로 활약하는 빈도가 높아지면서 유재필에 관해 '쇼케이스 계 유재석', '가요계 박경림'이라는 긍정적인 수식어를 붙이기도 했다. 유재필은 행사 현장에서 게스트의 긴장을 자연스럽게 풀어주고, 출연자가 더욱 돋보일 수 있도록 분위기를 이끄는 진행 능력으로 존재감을 넓혀왔다.점차 활동 범위를 넓혀가던 그는 이번 '백상예술대상' MC 자리까지 꿰차며 방송계 내 입지를 한층 넓히게 됐다. 박슬기 역시 2024년 예능 프로그램 '라디오스타'에 출연해 "요즘 치고 올라오는 애들이 많다"며 재재와 함께 유재필을 언급하기도 했다. 업계 선배들 역시 그의 성장세를 주목하고 있다는 의미다.유재필의 재능은 진행 분야에만 국한되지 않는다. 그는 드라마 '사계의 봄', '당신의 맛' 등에 출연하며 배우로도 활약하고 있다. 이외에도 음원을 발매하는 등 여러 방면에서 끼를 자랑하고 있다. 배우의 꿈을 갖고 있다고 밝히며 넷플릭스 오징어 게임 시즌2 오디션에 지원한 사실을 밝혀 화제 되기도 했다.유재필이 방송, 연기, 음악 등 다양한 분야를 오가며 다채로운 커리어를 쌓아가고 있는 가운데, 이번 '백상예술대상'은 유재필의 또 다른 가능성을 보여준 무대가 됐다. 매끄러운 진행 능력은 물론, 예상치 못한 순간 나타난 배려와 인성까지 주목받으며 대중에게 강한 인상을 남긴 것이다.유재필은 수년간 안정적인 진행 실력과 재치 있는 입담으로 꾸준히 호평받아왔다. 이번에는 예상치 못한 돌발 상황 속에서 상대를 진심으로 배려하는 태도와 적극적인 대처로 또 다른 인상을 남겼다. MC로서 뛰어난 입담은 물론 순간적인 센스와 매너까지 돋보이며, 유재필의 롱런 가능성에도 기대가 더욱 커지고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr