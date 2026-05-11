사진제공 = CNN Original K-Everything on CNN International

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싸이가 CNN과의 대담에서 ‘흠뻑쇼’의 가치에 대해 “행복의 정점”이라고 자평해 눈길을 끈다.CNN 인터내셔널을 통해 9일 오후(이하 한국시간) 첫 방송된 신규 다큐멘터리 시리즈 ‘K-Everything(케이-에브리띵)’을 통해서다.‘K-Everything’은 최근 세계 문화 트렌드를 선도하는 한국 문화의 글로벌 영향력 및 뿌리를 조명하는 프로그램이다. 배우 겸 프로듀서 대니얼 대 김이 진행을 맡았으며, 총 4부작에 걸쳐 K팝과 드라마, 푸드, 뷰티 등 세계적으로 사랑받는 한국 문화 전반을 탐구한다.싸이는 9일 이 프로그램의 K팝 부문 관련 대표 인터뷰이로 출연했다. K팝의 히스토리 및 최근 트렌드 등을 진단한 이 프로그램에서 싸이는 대니얼 대 김과 대담을 나눴다.대니얼 대 김은 ‘강남스타일’의 글로벌 대성공을 발판으로 싸이가 엔터테인먼트 기획사 피네이션을 설립했고, 싸이의 연례 콘서트 ‘흠뻑쇼’ 시리즈는 한국 전체 공연 티켓 판매량의 10% 이상을 차지한다고 알렸다.“‘흠뻑쇼’가 이제 한국에서 전설이 됐다. 한국 여름의 폭염 속에서 공연한다는 게 쉬운 일이 아니잖나”는 대니얼 대 김의 물음에 싸이는 “한번 공연하면 4시간 정도 한다. 어릴 때 다른 사람이 행복해하면 저도 행복했다”면서 “제 콘서트는 행복의 정점이라고 할 수 있을 것 같다”고 평했다.이어 싸이는 “2만 5000명 관객 앞에서 공연한다면 저로 인해 행복해하는 2만 5000개의 얼굴을 눈앞에서 보는 거잖나. 그때는 진짜 죽어도 여한이 없겠다 싶다”고 감격했다. 이는 왜 싸이가 여전히 무대 위에서 가장 뜨겁게 에너지를 쏟아붓는지 알 수 있게 하는 대목이다.K팝 역사에서 기념비적인 족적을 남긴 ‘강남스타일’에 대한 에피소드도 공개됐다. 대니얼 대 김은 ‘강남스타일’에 대해 “2012년 공개돼 미국 시장을 뚫고 K팝의 위상을 완전히 바꿨다. 발매 6개월 만에 MV 조회수 10억 회를 돌파했는데 이 기록을 달성한 최초의 유튜브 영상”이라고 소개했다.이에 대해 싸이는 타이거 JK가 고속도로 갓길에 차를 세우고 울면서 자신에게 전화했던 일화를 전하며 “가사 전체가 한국어인 노래가 미국 라디오에서 흘러나온다는 것이 한국계 미국인들에게 어떤 의미인지 아시지 않나”고 했고, 이에 대니얼 대 김 역시 “생각만 해도 울컥한다”며 깊이 공감했다.강남에 세워진 ‘강남스타일’ 동상에 대한 의견도 주고받았다. 싸이는 “솔직히 개인적으로는 쑥스럽고 과분하다”며 겸손한 태도를 보였지만, 대니얼 대 김은 “자격이 충분하다. 싸이가 음악으로 이룬 일들은 한국을 넘어 전 세계적으로 중요한 의미가 있다”며 싸이의 업적에 대한 정당한 예우라는 견해를 밝혔다.이 밖에 “‘강남스타일’의 성공을 얼마 동안 누렸냐”는 대니얼 대 김의 물음에 싸이는 “가수로서는 평생 누리고 있지만 작곡가로서는 그것이 꿈인 동시에 악몽”이라는 솔직한 고백도 했다. “어떻게 이 노래보다 더 좋은 결과물을 만들 수 있을까”라는 창작자의 압박감과 고뇌가 드러나는 부분으로 공감을 이끌어냈다.이번 인터뷰는 단순한 성공 신화를 넘어, K팝의 글로벌 성공의 초석을 다진 ‘원조 K팝 스타’ 싸이의 진면목을 다시 한번 확인시켜 의미를 더했다.한편, 싸이가 첫 에피소드에 등장한 ‘K-Everything’ 은 9일 오후 9시 CNN 인터내셔널 채널에서 첫 방송됐다. 총 4부작 시리즈는 CNN과 CNN 커넥티드 TV 및 모바일 앱을 통해 CNN 인터내셔널 유료 TV 가입자를 대상으로 매주 실시간 스트리밍 된다. 국내에서는 쿠팡플레이, 글로벌에서는 이용 가능한 지역에 한해 HBO맥스 스트리밍 서비스로도 감상할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr