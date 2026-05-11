나나랑 점심 먹을래?

배우 겸 가수 나나가 팬들과의 특별한 점심 이벤트를 앞두고 메인 포스터를 공개했다.나나는 11일 써브라임 공식 SNS를 통해 오는 30일 개최되는 ‘NANA Lunch Meet & Greet’ 메인 포스터를 공개하며 팬들의 기대감을 높였다.공개된 포스터에는 푸른색 배경 속 블레이저 재킷을 착용한 채 싱그러운 단발 스타일을 선보인 나나의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다. 내추럴하면서도 세련된 분위기와 부드러운 미소가 어우러지며 이번 만남의 따뜻한 무드를 예고하고 있다.‘NANA Lunch Meet & Greet’은 팬들과 맛있는 한 끼를 함께하며 보다 가까운 거리에서 편안하게 이야기를 나누고 서로의 순간을 공유하기 위해 나나가 직접 기획에 참여한 자리다. 앞서 공개된 티저 포스터와 함께 메인 포스터까지 순차적으로 공개되며 팬들의 관심이 더욱 높아지고 있다.특히 단순한 팬 이벤트를 넘어 나나의 진정성 있는 소통과 팬들을 향한 사랑이 가득 담긴 자리로 기대를 모은다.‘NANA Lunch Meet & Greet’ 이벤트 참여권은 오늘(11일) 오후 8시부터 5월 14일 오후 11시 59분까지 DEAR MY MUSE 온라인몰을 통해 선착순 판매된다. 5월 15일 오후 3시이후 구매자 대상 개별 연락으로 진행된다.한편 꾸준한 팬 사랑과 진정성 있는 소통으로 팬들과 특별한 추억을 이어가고 있는 나나의 ‘NANA Lunch Meet & Greet’ 행사는 오는 30일 오후 12시 진행된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr