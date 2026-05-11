세인트프랑

(주)스킨앤플러스의 프리미엄 에스테틱 브랜드 ‘세인트프랑(SaintFran)’이 글로벌 엠버서더로 배우 박민영을 선정하며, 첫 번째 캠페인 화보를 공개했다.‘김비서가 왜 그럴까’, ‘내 남편과 결혼해줘’, ‘퍼펙트 글로우’, ‘세이렌’ 등 수년간 탄탄한 필모그래피를 쌓아가며 대한민국을 넘어 이미 글로벌에서 K-대표 배우로 자리매김한 배우 박민영과 뷰티의 본고장 프랑스 파리에서 센세이셔널한 판매고를 기록하며 글로벌 K-뷰티 브랜드로 거듭나고 있는 세인트프랑의 만남은 최적의 조합이라는 평가.특히 톱 뷰티 포토그래퍼 오아랑 실장과 함께한 새로운 광고 캠페인에서는 세인트프랑의 기초부터 색조라인까지 다양한 제품군에 맞춰 박민영 배우만의 무결점 피부와 당당하고 아름다운 모습을 선보이며 역시 많은 이들에게 영감을 주는 배우라는 반응이 쏟아지기도 했다.세인트프랑과 박민영 배우가 함께한 광고 컷과 현장 스케치 영상은 세인트프랑 온라인 몰과 공식 인스타그램에서 공개될 예정이다.세인트프랑 관계자는 “이미 글로벌에서 믿보배로 사랑받고 있는 박민영 배우와 프랑스, 이탈리아, 한국을 넘어 미국과 중남미 진출을 준비하고 있는 세인트프랑의 만남은 좋은 시너지를 가져다 줄 것”이라고 뮤즈 선정 이유를 밝혔다. 한편 박민영 배우는 “세인트프랑의 뮤즈로 함께하게 되어 기쁘고 설렌다. 앞으로 세인트프랑과 함께 하는 여정을 많이 기대해달라”고 소감을 전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr