박우열이 강유경과 카풀을 약속했다. / 사진제공=채널A

'하트시그널5'는 매주 화요일 밤 10시에 방송된다. / 사진제공=채널A

'하트시그널5'의 박우열, 강유경, 정규리가 전날 주고받은 문자와 카풀로 인해 묘한 기류에 휩싸인다.오는 12일 방송되는 채널A 예능 '하트시그널5' 5회에서는 '하트시그널'의 찐팬인 배우 홍종현과 래퍼 pH-1(피에이치원)이 합류했다. 이들은 연예인 예측단 윤종신, 김이나, 로이킴, 츠키와 함께 흥미진진한 썸 추리에 나선다.시그널 하우스 입주 5일 차 강유경은 전날 첫 공식 데이트를 한 박우열과 카풀을 약속해 아침 일찍 그를 기다린다. 박우열이 주방에 나타나자, 강유경은 "오빠는 아침에 이렇게 붓는구나"라며 장난을 친다.박우열은 "벌써 보여주면 안 되는데…"라며 "데려다주지 말까? 고민도 했다"고 너스레를 떨어 강유경을 웃게 만든다. 이어 박우열이 "어제 잘 잤냐"라고 묻자 강유경은 "아예 잠을 못 잤다"고 고백한다. 이를 들은 김이나는 "그만큼 어제의 충격이 컸던 것"이라며 '소금빵'의 정체를 뒤늦게 알고 혼돈에 빠진 강유경의 속내를 대변한다.정규리가 출근 준비를 마치고 주방에 나타나자 분위기가 급반전된다. 정규리는 식사 중인 두 사람을 그대로 지나쳐 간다. 이어 강유경에게만 "이따 저녁에 봐"라고 인사한 뒤 혼자 출근한다. 자신과 카풀을 했던 박우열이 강유경과 다정하게 식사하며 카풀을 하는 데다, 전날 박우열에게 문자를 받지 못해 혼란스러워진 정규리는 "신경 쓰인다는 게 이런 거구나"라며 씁쓸한 마음을 감추지 못한다. 세 사람의 숨 막히는 상황을 지켜보던 로이킴은 "뭐야? 영화야?"라며 "무서워 못 보겠다"는 반응을 보인다.'하트시그널5'는 매주 화요일 밤 10시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr