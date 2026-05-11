오르빗이 한국 프리 데뷔 활동과 동시에 첫 트로피를 품에 안으며 의미 있는 순간을 완성했다./사진제공=플레이메이커이앤엠

보이그룹 오르빗(ORβIT)이 한국 프리 데뷔 활동과 동시에 첫 트로피를 품에 안으며 의미 있는 순간을 완성했다.오르빗은 지난 6일 오후 방송된 MBC M, MBC every1 '쇼! 챔피언'에 출연해 한국 프리 데뷔 미니앨범 'TRANS(트랜스)' 타이틀곡 'DADADA (KR ver.)'로 '스테이지 챔피언' 1위를 차지했다. 이후 공식 SNS를 통해 멤버들의 환한 미소가 담긴 수상 인증샷을 공개하며 팬들과 기쁨을 나눴다.'스테이지 챔피언'은 가장 강렬하고 인상 깊은 무대를 선보인 아티스트에게 수여되는 상으로, 팬들의 투표를 통해 선정된다는 점에서 더욱 특별한 의미를 지닌다. 특히 이번 수상은 한국 프리 데뷔 이후 오르빗이 보여준 무대 장악력과 팬들의 뜨거운 지지를 동시에 입증한 결과라는 점에서 더욱 뜻깊다.오르빗은 무대마다 독보적인 팀 컬러와 완성도 높은 퍼포먼스로 존재감을 각인시키며 국내 팬들의 시선을 사로잡고 있다. 데뷔 첫 트로피라는 값진 결실은 새로운 시작 앞에 선 오르빗의 가능성과 성장세를 더욱 기대하게 했다.이날 방송에서 오르빗은 절제된 카리스마와 폭발적인 에너지가 교차하는 퍼포먼스로 눈을 뗄 수 없게 했다. 각자의 개성이 또렷하게 나타나면서도 흐트러짐 없는 동선과 군무로 몰입도를 배가했고, 빠르게 전환되는 구성 속에서도 흔들림 없는 무빙은 팀으로서의 탄탄함을 고스란히 보여줬다.리드미컬한 비트 위에 더해진 다이내믹한 안무로 무대 전반의 완성도를 극대화했다. 점층적으로 쌓이는 사운드와 퍼포먼스가 맞물리며 마지막 순간까지 긴장감 넘치는 전개로 무대를 하나의 완성된 서사처럼 풀어냈다.타이틀곡 'DADADA (KR ver.)'는 망설임 없이 앞으로 나아가는 에너지와 새로운 시작에 대한 확신을 담은 곡이다. 오르빗만의 자유롭고 직진적인 무드를 느낄 수 있으며, 반복되는 리듬 위에 담긴 '변화'와 '도약'의 메시지가 강한 퍼포먼스와 함께 어우러진다.오르빗의 한국 프리 데뷔 미니앨범 'TRANS'는 각종 음원사이트에서 만나볼 수 있으며, 오르빗은 'DADADA (KR ver.)'로 활발한 활동을 이어 나갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr