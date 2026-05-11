'탐정들의 영업비밀'에는 새로운 사연이 공개됐다. / 사진제공=채널A

'탐정들의 영업비밀'은 매주 월요일 밤 10시에 방송된다. / 사진제공 = 채널A

'탐정들의 영업비밀'에서 남편이 출장 간 사이 신혼집에 불륜남을 들였다가 발각된 며느리의 충격적인 외도 행각과 그 뒤에 숨은 추악한 진실이 공개된다.11일 방송되는 채널A 예능 '탐정들의 영업비밀'의 '사건 수첩'에서는 "며느리가 불륜남을 신혼집에 들인 것 같다"는 시어머니의 사연이 전해진다. 평생 악착같이 일해 자수성가한 시어머니와 그녀의 사랑을 한 몸에 받던 며느리 사이에 숨겨진 충격적인 반전이 안방극장을 뒤흔든다.의뢰인은 젊은 시절 재벌가 안주인들 사이에서 이름을 날리던 '전설의 세신사'였다. 부잣집 안주인들 때를 벗겨가며 손님들에게 귀동냥한 투자 정보와 재테크 비결을 이용해 돈을 모았고, 에스테틱 사업가로 성공하며 인생 역전을 이뤘다. 의뢰인은 "내 며느리만큼은 누릴 거 다 누리며 남부럽지 않게 살게 해주겠다"고 다짐했다. 며느리에게 일을 그만두게 하고 가사 도우미까지 붙여주며 '공주 대접'을 해줬다고 털어놨다.그런데 아들이 출장으로 집을 비운 사이 아들 부부의 신혼집 곳곳에서 수상한 흔적들이 발견되며 의뢰인의 다짐에 금이 가기 시작했다. 의뢰인은 "화장실 변기 시트가 위로 올라가 있었고 쓰레기통에는 사용한 피임 용품이 버려져 있었다"며 며느리의 외도를 확신했다.탐정단이 의뢰인 며느리의 행적을 추적한 결과 그녀가 공황 장애 치료를 위해 다니는 도예 공방의 사장과 불륜 관계라는 충격적인 사실이 확인된다. 며느리를 위해 큰돈을 들여 도예 공방에 등록을 해줬던 의뢰인은 거기서 바람을 피웠다는 믿기 힘든 현실에 큰 배신감에 휩싸인다.이를 지켜보던 데프콘은 "도예 공방에서 물레를 돌리더니 실제로 돌아버렸다. 추하다"며 혀를 찬다. 일일 탐정으로 출연한 가수 별 역시 "푼수다"며 경악한다. 결국 며느리는 유책 배우자로서 모든 책임을 인정하고 이혼 서류에 도장을 찍는다. 그러나 얼마 후 의뢰인의 며느리가 "남자친구가 사라졌다"며 탐정 사무소를 찾아오면서 이 사건에 숨겨진 추악한 진실이 드러난다.'탐정들의 영업비밀'은 매주 월요일 밤 10시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr