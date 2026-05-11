지난 9일 방송한 tvN '놀라운 토요일'에 출연한 코미디언 양상국과 김해준. / 사진제공='놀라운 토요일' 유튜브 영상 캡처

'놀라운 토요일'에 출연한 양상국이 또 다시 태도 논란에 휩싸였다. / 사진제공='놀라운 토요일' 유튜브 영상 캡처

양상국이 방송 중 후배 김해준에게 폭력적인 언행를 보여 시청자들의 비판이 쏟아지고 있다. 앞서 양상국은 '핑계고'에 출연해 한차례 태도 논란을 겪고 사과한 바 있다.지난 9일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 코미디언 양상국, 김해준, 나보람이 출연했다.사건은 퀴즈 정답 처리를 두고 상대 팀과 설전을 벌이던 중 발생했다. 양상국은 감정을 주체하지 못한 채 폭주하는 모습을 보였고, 이를 만류하던 김해준이 "너 내가 시계 한번 풀어?"라고 농담 섞인 경고를 던지자 "풀어라 임마"라고 맞받아치며 손찌검 제스처를 취했다.양상국의 돌발 행동은 여기서 그치지 않았다. 이어진 '릴레이 받쓰' 코너에서 게임 결과에 문제를 제기하던 양상국은 자신을 말리려던 김해준에게 실제로 발길질을 가했다. 이에 김해준은 "발차기를 한다고?"라며 당황한 표정을 짓기도 했다.방송 직후 관련 영상 댓글 창에는 비판 여론이 쏟아졌다. 누리꾼들은 "즐거우려고 보는 예능인데 너무 불쾌하고 폭력적이다", 방송 보다가 화난 건 처음이다", "콘셉트를 잘못 잡은 것 같다. 무례한 느낌밖에 안 든다", "진짜 발차기는 너무 한 것 같다" 등 양상국의 태도를 지적하는 반응이 이어지고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr