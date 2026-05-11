'은밀한 감사'의 공명이 질투의 화신으로 거듭났다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'은밀한 감사'의 공명이 질투의 화신으로 거듭났다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'은밀한 감사'의 공명이 질투의 화신으로 거듭났다. 2013년 데뷔한 공명은 이번 작품을 통해 또 한 번 연기력을 인정받고 있다. '은밀한 감사'는 지난달 25일 4.4% 시청률로 출발한 이후 6회 만에 9.4%의 최고 시청률을 경신하며 상승세를 보여주고 있다.3주 연속 케이블과 종편을 포함한 동시간대 시청률 1위를 굳건히 지키고 있는 tvN 토·일 드라마 '은밀한 감사'에서 노기준 역으로 활약 중인 공명이 주말 밤 설렘 지수를 끌어올렸다. 특히 지난 10일 방송된 6회는 수도권 가구 기준 평균 10.3%, 최고 11.8%, 전국 가구 기준 평균 9.4%, 최고 10.6%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했고, 2049 시청률 역시 전 채널 동시간대 1위에 오르며 화제성을 입증했다. 이 가운데 주인아(신혜선 분)와 노기준 사이에 전재열(김재욱 분)이 묘한 기류를 더하며 로맨스 흐름에 새로운 변곡점이 만들어졌다.이날 방송에서는 해무 기업 모델 PK의 보복운전으로 인한 교통사고가 새로운 사건의 시작을 알렸다. 해무가 논란 속에서도 모델 교체를 진행하지 않자 수상함을 느낀 노기준은 관련 자료 검토에 나섰고, 수상한 지점을 발견했다. 이후 주인아와 함께 단서를 추적하던 노기준은 집요한 감사 끝에 PK를 뒤에서 지원한 인물이 전재열의 아내이자 세산그룹 장녀 오현영(지수연 분)이었다는 사실을 밝혀냈다.주인아는 여전히 노기준에게 선을 그었고, 노기준은 두 사람 사이의 관계를 확인하기 위해 직접 주인아를 찾아 나섰다. 이때 노기준은 반차를 내고 전성열(강상준 분)의 차에 오르는 주인아를 목격한 뒤 질투심에 휩싸였다. 심지어 두 사람이 호텔로 향하자 노기준은 충격과 분노를 감추지 못한 채 급히 뒤를 쫓았고, 결국 행사장까지 따라 들어가 주인아를 불러 세웠다. 하지만 그곳이 단순한 임원 행사장이었다는 사실을 알게 된 그는 당황했고, 이후 주인아에게 "살짝 돌았다고 내가, 당신 때문에"라며 오해와 질투 때문에 따라왔다는 사실을 솔직하게 털어놨다.또한 "우린 죽었다 깨어나도 안 된다"며 단호하게 외면하는 주인아에게 노기준은 자신의 마음을 다시 한번 분명하게 나타냈다. 주인아가 절대 뽑지 못할 거라던 인형 뽑기 속 인형을 직접 건네면 안 되는 건 없다는 메시지를 전한 것. 하지만 방송 말미 주인아와 전재열 사이의 기류가 심상치 않음이 그려지며 세 사람의 관계는 새로운 긴장 국면으로 접어들었다.공명은 이번 회차에서 노기준의 직진 본능을 더욱 강렬하게 풀어내며 로맨스 서사의 중심축을 안정감 있게 이끌었다. 자신의 감정을 애매하게 미루거나 숨기지 않고 행동으로 옮기는 노기준 특유의 추진력을 설득력 있게 완성한 것. 특히 질투와 불안으로 폭주하다가도 결국 솔직하게 마음을 인정하고 직진하는 과정에서 캐릭터의 단단한 매력이 배가됐고, 공명의 시원시원한 표현력은 이런 감정선을 더욱 현실감 있게 살려냈다.무엇보다 흔들리는 상대에게 묵묵히 자신의 방식대로 다가가는 진심 어린 태도는 시청자들까지 자연스럽게 노기준과 공명을 응원하게 했다. '은밀한 감사'의 로맨스 흐름을 주도하고 있는 공명이 더욱 거세질 감정의 소용돌이 속 어떤 활약을 펼칠지 기대감을 높인다.'은밀한 감사'는 매주 토요일, 일요일 밤 9시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr