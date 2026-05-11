방송인 김대호가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

6월 9일 첫 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3' / 사진제공=MBC

방송인 김대호가 '위대한 가이드3' 촬영 중 구토 증세로 병원에 향한다.다음달 9일 첫 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3'가 첫 여행지 에티오피아의 생생한 풍경이 담긴 1차 티저 영상을 공개했다. 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진 네 사람이 뭉쳐 선보이는 날것 그대로의 아프리카 여행기가 시청자들의 기대감을 끌어 올린다.공개된 1차 티저 영상은 "어떤 곳에도 사람의 흔적은 없고"라는 김대호의 멘트와 함께 광활한 에티오피아의 대자연을 비추며 시작된다. 끝없이 펼쳐진 초원을 뛰어다니는 염소 떼와 날아다니는 새 떼, 그리고 부글부글 끓어오르는 뜨거운 용암의 모습은 단숨에 시선을 압도한다. 이를 본 맏형 박명수조차 "영화나 다큐멘터리 같은 데서 보던 곳이에요"라며 감탄을 금치 못한다.이어 이들의 본격적인 에티오피아 적응기가 펼쳐진다. 무시무시한 악어와 맞닥뜨리고, 페이스페인팅을 한 채 부족 사람들과 어울리며 목에 커다란 뱀을 두르는 등 현지에 완벽하게 동화된 4인방의 모습이 눈길을 사로잡는다. 또한 에티오피아 강에서 거침없이 목욕을 즐기고 죽마를 탄 사람들 사이를 누비는 4인방의 모습은 "이건 여행이 아니에요. 모험이에요"라는 최다니엘의 말과 완벽하게 맞아떨어지며 상상을 초월하는 스펙터클한 여행을 예고한다.하지만 영상 말미 평화롭던 분위기는 순식간에 반전된다. "대호 형 갑자기 어디가"라는 다급한 외침과 함께 김대호가 길거리에서 구토를 하고, 끝내 병원 신세까지 지는 충격적인 장면이 이어진 것. 여기에 "눈물이 왜 나냐"라며 오열하는 최다니엘과 외마디 비명을 지르는 박명수의 모습이 교차하며 에티오피아에서 이들에게 대체 무슨 일이 벌어진 것인지 호기심과 긴장감을 더한다.'위대한 가이드3'는 6월 9일 오후 8시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr