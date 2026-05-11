최고기와 그의 여자친구 이주은이 시청자들과 소통하고 있다. / 사진=최고기 유튜브 채널

유튜버 최고기가 여자친구의 임신 사실을 고백하며 결혼을 예고했다.지난 10일 유튜브 채널 '최고기의 육아채널'에는 '방송 뒷이야기입니다'라는 영상이 업로드됐다.영상 속에서 최고기는 "주은씨랑 부모님을 뵙고 결혼 허락받으러 가려는 와중에 ('X의 사생활') 작가에게 섭외가 왔다"고 말문을 열었다.옆에 있던 여자친구 이주은은 "엄마가 되려 '오빠 직업이 방송 일이지 않냐'며 '네가 도울 수 있으면 도우라'고 했다"고 회상했다. 그러면서 "(엄마가) 그렇게 말씀을 해 주셔서 출연을 결심한 것도 있다"고 설명했다.이주은은 상견례 당시를 회상하기도 했다. 그는 "아빠가 큰 산이었는데 오빠를 보고 합격을 줬다"고 말했다. 이에 최고기는 "30분 정도는 분위기가 좋았다. 그런데 제가 '아버님 드릴 말씀이 있다. 슬하에 딸 하나를 두고 있다'고 말씀드렸더니 상견례 분위기가 얼었다"고 했다.이주은의 부모는 얼마 안 있어 자리를 떴고, 두 사람은 다음 날 부모를 다시 찾았다. 이주은은 "오빠가 '주은이를 딸이랑 같이 행복하게 해 주겠다'고 얘기하니 아빠가 받아주셨다"고 말했다.한편 최고기는 혼전 임신 상태인 유깻잎과 2016년 결혼했다. 그러나 4년 만인 2020년 이혼 소식을 알렸고, 현재 딸은 최고기가 양육 중이다. 둘은 이혼 후 TV조선 '우리 이혼했어요'에 동반 출연했으며, 최근 'X의 사생활'에도 등장했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr