배우 김희애와 세븐틴 디노가 각 공식행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 김희애가 '봉주르빵집'의 사장으로 변신했다./사진=쿠팡플레이 방송 화면 캡처

배우 김희애(59)가 '봉주르빵집'의 사장으로 변신, 영업 첫날부터 '홍보 요정'의 면모를 유감없이 발휘했다.지난 8일 공개된 쿠팡플레이 예능 '봉주르빵집' 1회에서는 전북 고창군에 시니어 디저트 카페를 오픈하는 빵집 식구들의 모습이 그려졌다. 이날 김희애는 거침없는 영업 능력을 선보여 손님과 시청자 모두를 사로잡았다.김희애는 첫 출근부터 마을을 누비며 호객 행위에 뛰어들었다. 높은 인지도를 적극 활용해 주민들에게 먼저 다가가 말을 건네는가 하면, 빵집 내부를 미리 구경시켜 주는 등 홍보에 발 벗고 나서 가게 오픈 전부터 활력을 불어넣었다.그의 세심한 배려도 빛났다. 프랑스 디저트가 낯선 어르신들을 위해 메뉴 설명을 담은 디저트 카드 제작을 제안한 것. 이어 65세 이상만 입장 가능한 시니어 카페답게 손님들에게 재치 있게 신분증을 요청하는 모습으로 웃음을 더했고, 혼자 온 손님을 살뜰히 챙기는 섬세함으로 빵집의 온기를 채워나갔다.게스트와의 시너지 또한 놓칠 수 없는 포인트였다. 김희애는 아르바이트생으로 온 세븐틴 디노(27)에게 "하나 잘하는 사람은 다 잘하는구나"라며 아낌없는 칭찬으로 긴장을 풀어주는 한편, 노련한 리드로 홀 분위기를 부드럽게 이끌었다. 처음 만난 사이임에도 금세 호흡을 맞추며 자연스러운 케미를 만들어낸 두 사람의 모습은 보는 이들의 미소를 자아냈다.'봉주르빵집'은 매주 금요일 오후 4시 쿠팡플레이를 통해 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr