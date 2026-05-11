강남이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

강남이 김연아와 고우림의 연애 사실을 기사로 알았다고 고백했다. / 사진='냉장고를 부탁해' 방송 캡쳐

가수 강남이 아내 이상화와 친한 전 피겨 스케이팅 선수 김연아의 결혼을 기사로 알았다고 밝혔다.지난 10일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해 since 2014'에는 고우림과 강남이 출연했다. 두 사람은 고우림이 김연아와 비밀연애 했던 때를 언급했다.강남의 아내이자 전 스피드 스케이팅 선수 이상화는 남편 강남에게도 두 사람의 연애를 비밀로 했다고. 고우림은 강남에게 "상화 누나는 (비밀연애를) 알고 계시지 않았느냐"고 물었다. 강남은 "상화 씨는 알고 있었다. 사귀는 것도 결혼하는 것도"라고 대답했다.강남은 "(이상화가) 단 한 번도 저한테 말 안 했다"고 밝혔다. 이상화에게 "'왜 말 안 했냐'라고 물어보니까 '오빠한테 얘기하면 다 얘기하고 다니니까'라고 하더라"고 솔직하게 털어놨다. 그러면서 "그래서 저도 기사 보고 알았다"고 말해 웃음을 자아냈다.강남은 2019년 이상화와 결혼했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr