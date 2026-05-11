이지혜가 평택 모자 실종 사건에 눈물을 보였다./사진제공=KBS

평택 모자 실종 사건이 공개된다./사진제공=KBS

오는 12일 방송되는 KBS2 '스모 건'에서는 아들을 뺏기고 처절하게 숨진 아기엄마의 안타까운 사연, “결혼하려면 아기가 필요해요” - 평택 모자 실종 사건이 공개된다.2004년 6월 15일 강원특별자치도 미시령의 한 야산에서 벌목 작업 중이던 인부는 우연히 땅 위로 솟은 의문의 손을 발견했다. 깜짝 놀라 경찰에 신고하고 시신의 신원을 확인한 결과, 약 한 달 전 경기도 평택에서 실종됐던 20대 여성으로 밝혀졌다. 더 안타까운 사실은 당시 이 여성을 포함해 생후 70일 된 아들도 함께 사라졌다는 점이다. 아기의 행방을 찾기 위해 수사본부가 급하게 꾸려졌지만, CCTV도, 목격자도 없는 상황에서 수사는 진전이 없었다.그로부터 7개월 후, 강남 인근을 순찰하던 경찰은 온통 흙투성이인 수상한 차량 한 대를 발견했다. 번호판 조회 결과, 8개월 전 오토바이를 치고 달아난 뺑소니 차량이었다. 아슬아슬한 추격전 끝에 검거한 차량의 조수석 서랍에서는 뜻밖에도 7개월 전 숨진 채 발견된 아기 엄마의 소지품이 발견됐다. 경찰이 운전자와 동승자를 집요하게 추궁한 끝에, 사건의 실체가 서서히 드러나기 시작한다.안현모는 “아기엄마와 아기까지 어떻게 하루아침에 이런 기막힌 일을 당할 수 있는지 놀랍다”며 분노했다. 이지혜는 “억울하게 숨진 아기엄마를 생각하면 너무 가슴 아프다”며 “땅에서 솟아오른 아기엄마의 손이 아기를 마지막까지 뺏기지 않으려고 필사적으로 내민 손 같다”고 끝내 눈물을 보였다.이날 방송에는 당시 사건을 직접 담당했던 김계동 전 강남경찰서 팀장이 출연해 결정적 단서가 없는 상태에서 실종된 아기를 찾기 위해 집념으로 수사한 전 과정을 상세히 전한다. 또한 정연경 정신건강의학과 전문의는 범인이 왜 이토록 엽기적인 범행을 저지르게 됐는지 그 심리를 면밀하게 분석한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr