21기 옥순, 무용과 아니랄까봐…올빽 머리도 자신있게 도전

‘나는 솔로’ 21기 옥순이 올빽 미모를 선보였다.최근 21기 옥순은 따뜻한 봄날씨를 맞아 외출했다. 그녀는 잔머리를 용납하지 않은 채 머리를 바짝 끌어묶었다. 올빽 머리에도 살아남은 미모를 자랑했다.한편 ENA, SBS Plus '나는 솔로'에 출연해 얼굴을 알린 1995년생 옥순은 중앙대학교에서 현대 무용 전공 후 현재는 필라테스 센터를 운영 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr