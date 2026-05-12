배우 정우가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

배우 정우가 사람엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. / 사진제공=사람엔터테인먼트

2016년 김유미와 결혼한 배우 정우가 사람엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.지난 11일 사람엔터테인먼트 측은 "정우와 전속계약을 체결했다"라며 "정우는 특유의 진정성 있는 연기와 강렬한 존재감으로 신드롬을 일으킨 배우다. 선 굵은 연기부터 생활감 짙은 현실 연기, 묵직한 감정선까지 폭넓게 소화하는 배우인 만큼 그가 지닌 고유의 색깔과 역량이 더욱 빛날 수 있도록 의미 있는 동행을 이어갈 것"이라고 전했다.2009년 영화 '바람'을 통해 눈도장을 찍은 정우는 tvN '응답하라 1994'에서 쓰레기 역을 맡아 명품 사투리 연기를 보여줬다. 또한 영화 '쎄시봉', '히말라야', '재심', 드라마 '최고다 이순신', '기적의 형제' 등에서 다채로운 연기 스펙트럼을 보여주며 필모그래피를 쌓았다.배우 활동에 그치지 않고 각본과 연출 영역까지 활동 반경을 넓히며 창작자로도 활약하고 있다. 정우는 자신의 자전적 이야기를 담아 직접 각본을 쓴 영화 '바람'을 통해 사랑받은 뒤, 최근 후속작 '짱구'에서 감독까지 맡으며 확장된 역량을 보여줬다.사람엔터테인먼트 관계자는 "이처럼 오랜 시간 대중의 사랑을 받아온 정우와 함께하게 되어 뜻깊다"라며 "배우는 물론 창작자로서도 활약하고 있는 정우와 만들어낼 다양한 시너지와 활동에도 많은 기대를 부탁드린다"고 말했다.한편 사람엔터테인먼트 소속 아티스트로는 배우 공명, 김금순, 박규영, 수현, 이수혁, 이연희, 최수영 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr