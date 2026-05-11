방송인 유재석이 시상식에 참석해 진행자의 질문을 듣고 있다. / 사진=텐아시아 DB

사진=유튜브 채널 '놀면 뭐하니'

방송인 유재석이 첫 숏폼 드라마 연출작으로 화제성을 잡았다.지난 9일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'는 '숏폼 드라마 찍어유' 편으로 꾸며졌다.이날 유재석은 숏폼 드라마 '동생이 훔친 내 여자를 다시 뺏기로 했다'(이하 '동훔내여다뺏')의 감독으로 데뷔했다.이번 프로젝트는 반나절 안에 대본 리딩부터 촬영 종료까지 마쳐야 하는 초고속 일정이었다. 작가는 하하, 주우재는 조감독으로 참여했다. 배우로는 허경환을 비롯해 김석훈, 김성균, 허경환, 정준하가 주연으로 나섰다. 특별출연에는 황정민이 등장했으며, OST는 백지영, 바이올린 연주는 대니 구가 맡았다.'동훔내여다뺏'은 로맨스, 복수, 액션, 메디컬, 치정 멜로를 한데 섞은 막장 드라마다. 김석훈은 배다른 동생에게 그룹과 아내를 빼앗긴 뒤 복수에 나서는 인물을 연기했다. 김성균은 욕망 가득한 동생으로 등장했다. 허경환은 두 남자의 마음을 흔드는 여주인공 허인옥 역을 맡았다. 정준하는 비서, 정 여사, 의사, 형사까지 1인4역을 소화했다.촬영은 유재석 감독 지휘 아래 속전속결러 이뤄졌다. 김성균이 캐릭터 분석 시간이 부족하다고 하자 유재석은 "분석은 연기하면서 하세요"라고 답했다. 김성균은 처음 겪는 촬영 방식에 당황하면서도 신인의 자세로 돌아간 듯 몰입했다.가장 큰 웃음은 정준하의 '코 연기'에서 나왔다. 허경환의 여장 연기도 강한 인상을 남겼다. 그는 하이힐과 성난 종아리 근육으로 등장해 김석훈을 NG 위기에 빠뜨렸다. 후반부에는 김성균을 들어 던지는 괴력 연기까지 펼치며 존재감을 보였다.방송 직후인 지난 10일 '놀면 뭐하니?' 공식 유튜브 채널 올라온 '동훔내여다뺏' 풀버전 영상은 40만 조회수를 돌파했다. 11일 오전 9시 30분 기준 77만회를 기록하고 있다. 시청자들은 "진지해서 더 웃기다", "이렇게까지 잘 나올 줄 몰랐는데", "이 영상 떡상 해야됨" 등의 반응을 보이고 있다.이날 '놀면 뭐하니?'는 수도권 가구 시청률 3.2%, 2054 시청률 1.7%를 기록하며 동시간대 1위에 올랐다. 최고 1분은 숏폼 드라마 촬영을 마친 장면으로, 분당 최고 시청률은 4.7%까지 올랐다.한편 '놀면 뭐하니?'는 매주 토요일 오후 6시 30분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr