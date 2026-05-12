김준현이 덱스와의 인연을 밝혔다./사진=텐아시아DB

김준현이 덱스와의 인연을 밝혔다./사진제공=코미디TV

김준현이 덱스와의 인연을 밝혔다. 앞서 김준현은 출근길에서 팬들을 무시했다는 의혹에 휩싸인 바 있다. 방송국 출입구에 서 있던 팬들의 인사에는 별다른 반응 없이 지나친 반면, 관계자에게는 웃으며 깍듯하게 인사하는 모습이 담긴 영상이 공개되며 논란이 일었다.8일 방송된 코미디TV 예능 프로그램 '맛있는 녀석들'(이하 '맛녀석') 562회는 '장비빨 특집'으로 꾸며졌다. 이날 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준(이하 '뚱친즈')은 화덕 생선구이와 직접 제작한 그릴로 구워낸 떡갈비 등 특별한 장비로 완성된 메뉴들을 맛보며 색다른 먹방을 선보였다.먹방 도중 문세윤은 떡갈비를 자르고 있는 김준현을 향해 "드럼 치더니 잘 자르네"라며 김준현의 '아묻따 밴드' 활동을 언급했다. 이어 "아묻따 밴드 와서 홍보하라고 해"라며 밴드 멤버들을 '맛녀석'에 초대할 것을 제안했다.뚱친즈는 서로 "부를 사람 없냐"며 인맥 토크를 이어갔고, 황제성은 "우리 중에 덱스 친분 있는 사람 있나?"라고 물으며 덱스를 언급해 눈길을 끌었다. 이에 김준현은 "방송을 같이하긴 했었다"라며 덱스와의 친분을 표했다. 이어 휴대전화를 확인하던 그는 끝내 "카톡에 없다"며 연락처에서 사라진 사실을 밝혀 웃음을 자아냈다.이를 들은 김해준은 "연락처에서 안 보이면 그게 맞다"라고 말문을 열었고, "나도 덱스와 많은 것들을 했었다. 그런데 어느 순간부터 연락처에 이름 없음으로 나오더라"며 공감해 현장을 폭소케 했다 여기에 문세윤은 김해준 결혼식에 참석했던 덱스의 속마음을 대변하듯 "이게 마지막이다"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.'맛있는 녀석들'은 매주 금요일 오후 8시 코미디TV에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr