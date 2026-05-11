정유미, 박서준, 최우식이 동대구를 떠나 초호화로 업그레이드된 남원 여행을 즐겼다./사진=텐아시아DB

정유미, 박서준, 최우식이 동대구를 떠나 초호화로 업그레이드된 남원 여행을 즐겼다./사진=tvN 방송 화면 캡처

정유미, 박서준, 최우식이 동대구를 떠나 초호화로 업그레이드된 남원 여행을 즐겼다./사진=tvN 방송 화면 캡처

정유미, 박서준, 최우식이 동대구를 떠나 초호화로 업그레이드된 남원 여행을 즐겼다.지난 10일(일) 방송된 tvN '꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'에서는 정유미, 박서준, 최우식이 전북특별자치도 남원시에 도착해 풍물놀이부터 광한루의 아름다운 풍경까지 만끽하며 여행 이틀 만에 비로소 제대로 된 여유를 누렸다.이날 방송 시청률은 수도권 평균 3.8%, 최고 5.4%, 전국 평균 3.5%, 최고 4.9%를 기록하며 2주 연속 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위에 올랐다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률은 수도권 기준 최고 3.1%, 전국 기준 최고 3.0%로 2주 연속 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위를 유지했다. (케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)정유미와 박서준은 내내 속옷 걱정을 멈추지 않는 최우식을 위해 속옷 원정대를 결성, 야심한 밤이 되도록 속옷 파밍을 시작했다. 그러다 찾아낸 속옷의 가격은 9,900원으로, 전 재산을 털어도 모자란 금액이었다. 이에 최우식은 "제 영혼이라도 팔아서 열심히 하겠다. 한 번만 도와달라"며 애원해 폭소를 안겼다.최우식의 속옷은 다음 날 용돈으로 구매하기로 일단락된 후 숙소로 들어온 세 사람은 박서준 지인의 남원 집을 빌리기 위해 머리를 맞댔다. 불확실한 상황이었지만 그들은 집을 빌리지 못하더라도 다음 목적지를 남원으로 하자고 결정짓고 '리미티드' 중 하나인 밤마다 1분 30초간 통화할 수 있는 '전화 찬스'를 사용했다. 다행히 박서준의 지인이 흔쾌히 허락해 한층 편해질 남원 여행을 기대케 했다.정유미, 박서준, 최우식은 이튿날 아침, 새로운 용돈과 함께 마지막 '리미티드' 요소인 베네핏 뽑기를 진행했다. 여기서 베네핏은 휴대폰, 차, 숙소 베네핏 중 한 가지를 뽑아 하루 동안 사용할 수 있지만 제작진은 이미 머물 곳이 정해진 출연진들을 배려해 숙소 대신 속옷이라는 실용적인 베네핏을 넣었다. 박서준은 "이건 우식이가 뽑아라. 내가 속옷을 뽑으면 너무 열받을 것 같다"라고 해 보는 이들의 웃음보를 터트렸다.다행히 최우식이 휴대폰을 뽑아 세 사람은 길 찾기는 물론 숙소 및 티켓 예약이 쉬워져 만족감을 표했다. 지인 숙소를 빌려 지출을 대폭 줄인 정유미, 박서준, 최우식은 남원으로 가는 우등 버스를 예약하고 여행지에서 쓸 차량을 대여해도 18만 원이 남자 흡족해했다. 특히 최우식은 "오늘 너무 호화롭게 놀아서 그림 안 나오는 거 아니야?"라며 너스레를 떨었다.남원에 도착한 그들은 골목길에서 지신밟기(마을을 돌며 안녕을 기원하고 액운을 쫓는 의식)를 하는 풍물 놀이패를 만났다. 그들은 정유미, 박서준, 최우식을 위해 한 번 더 공연을 선보였고, 세 사람은 감사의 의미로 복채를 건네 훈훈함을 더했다.광한루에선 정유미가 최우식이 탄 그네를 밀어주다가 그대로 넘어져 민망한 상황이 발생했다. 그녀는 "아프면 '아!' 하고 우는 데 미친 듯이 웃음이 나더라"라며 원치 않은 몸 개그로 모두를 웃게 해 예능 고단수다운 면모를 보였다.정유미가 "정말 럭키한 하루다. 지금 영화 속 한 장면 같다"라며 감탄한 남원 여행에 뜻밖의 위기가 찾아온다. 실내보다 실외가 더 따뜻할 정도로 냉골인 숙소를 마주했기 때문. 추위에 경악한 세 사람은 급기야 제작진의 숙소까지 급습해 과연 남원 여행의 끝은 어떠할지, 오는 17일(일) 저녁 7시 40분에 방송될 '꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'에서 계속된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr