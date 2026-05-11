사진제공=베이팔 엔터테인먼트

가수 보아(BoA)가 데뷔 26년 만에 본인의 이름을 내건 첫 번째 공식 멤버십을 통해 팬들과 소통에 나선다.데이원드림은 자사 프라이빗 팬덤 플랫폼 ‘플렛지(PLEDGE)’의 첫 번째 아티스트로 보아가 합류했다고 11일 밝혔다. 베이팔 엔터테인먼트(이하 베이팔)와 플렛지가 협력해 선보이는 보아의 첫 공식 멤버십 ‘점핑 보아(Jumping BoA) 1기’는 지난 1일 가입을 시작해 오는 17일 오후 11시 59분까지 신청을 받는다. 멤버십 키트 배송 이후 플랫폼 내 주요 기능이 차례로 공개될 계획이다.이번 프로젝트는 보아가 활동 거점을 옮긴 후 내놓는 첫 결과물이다. 보아는 지난 3월 25년간 몸담았던 SM엔터테인먼트와의 계약을 종료하고 1인 기획사인 베이팔을 설립해 공동대표로 취임했다. 사명에는 '친구'를 의미하는 영어 단어 ‘팔(pal)’을 활용해 팬들에게 친근하게 다가가겠다는 의지를 담았으며, 이번 플렛지 합류는 독립 이후 본격적인 활동의 신호탄으로 풀이된다.플렛지는 엔터테크 기업 데이원드림이 운영하는 팬 전용 플랫폼이다. 보아의 합류는 데이원드림이 새로운 사명으로 플랫폼 사업을 시작한 이후 처음 공개하는 사례라는 점에서 관심을 모은다. 팬들은 활동 내역에 따라 적립되는 포인트로 아티스트의 전용 콘텐츠와 한정 포토카드를 획득하거나 각종 투표에 참여할 수 있다. 특히 1기 팬 키트에 포함된 NFC 굿즈를 통해 단계적으로 콘텐츠가 열리는 방식을 채택해 팬들이 직접 플랫폼의 기능을 활성화하도록 설계했다.멤버십 가입자에게는 보아 전용 커뮤니티 접근 권한이 부여된다. 보아가 직접 작성하는 문자 및 음성 메시지를 수신할 수 있으며, 미공개 사진과 독점 VOD 콘텐츠 등도 회원에게만 노출된다. 공연 및 음악방송 참여 시 우선 예매 및 추첨 혜택이 적용되며, 활동 기반의 보상 시스템도 마련될 예정이다. ‘GROWN WITH BoA, SINCE 2000’이라는 슬로건에 맞춰 데뷔 이후 26년간 동행한 팬덤과 새로운 전성기를 써 내려가겠다는 취지다.2000년 만 13세의 나이로 데뷔한 보아는 한국과 일본을 중심으로 K-팝의 해외 확장을 주도하며 '아시아의 별'이라는 칭호를 얻었다. 지난해에는 정규 11집 ‘크레이지어(Crazier)’ 발매를 비롯해 그룹 NCT 위시(NCT WISH)의 프로듀싱을 맡고 드라마 ‘내 남편과 결혼해줘’에 출연하는 등 영역을 넓혀왔다. 보아는 베이팔과 플렛지를 기반으로 팬들과 더욱 밀도 높은 관계를 유지할 방침이다.베이팔 측은 "팬과 가장 가까운 자리에서 보아의 새로운 여정을 함께하고자 플렛지에서의 만남을 준비했다"며 "오랜 시간 보아의 곁을 지켜온 팬들과 앞으로 써 내려갈 새로운 이야기를 기대해 달라"고 밝혔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr