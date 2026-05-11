코미디언 한윤서가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

한윤서 결혼을 앞두고 예비 신랑과 말다툼을 벌인다./사진제공=TV조선

결혼을 앞둔 한윤서와 예비 신랑의 격렬한 다툼이 공개된다.11일 방송되는 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 결혼을 준비 중인 개그우먼 한윤서와 예비 신랑의 긴박한 다툼 현장이 포착된다. 두 사람은 이사 준비 과정에서 쌓였던 서운함을 토로하며 갈등의 정점을 찍었다. 한윤서는 "내가 힘들게 찾아본 것에 '왜 이걸로 했어?' 이런 이야기 하지 말았으면 좋겠다"면서 쌓인 감정을 폭발시켰다.이에 예비 신랑은 "자기가 요즘 신경이 예민하고 날카롭다. 말 한 마디가 다 날이 서 있다"며 반박에 나섰다. 그는 "자기가 인정했지 않냐. 자기 되게 공격적이다. 이걸 대꾸하면 또 싸우게 되니, 나 혼자 삭히는 게 더 많다"고 덧붙이며 팽팽하게 맞섰다.그러자 한윤서도 "이번 주에 예민한 건 맞다. 나도 많이 삭힌다"라며 "밤에 기도한다. '이 결혼 맞나?'라며 나도 기도한다"고 충격적인 속마음을 고백했다. 싸움이 격해지자, 결국 예비 신랑은 자리를 박차고 나갔다. 홀로 남은 한윤서는 "어디 가지?"라고 당혹감을 표해 긴장감을 고조시킨다.이날 방송에서 한윤서는 예비 시어머니가 일방적으로 상견례 취소를 통보해 만남이 불발되기도 한다. 예비 시아버지는 "엄마도 원래 (한윤서와의 만남을) 좋아했는데, (방송에) 술 먹고 이상한 모습이 나오니까. 아, 뭐 방귀도 뀌더만"이라며 만남이 취소된 결정적 계기가 한윤서의 과거 모습이라고 언급한다. 이어 예비 시아버지는 "그런 것 때문에 예의도 없는 것 같고, 천방지축 같은 모습을 봤나 보더라. 웃기라고 한 건데"라며 개그우먼인 예비 며느리를 이해했다. 그러면서도 그는 아내의 완고한 반대 태도에 난처함을 표한다.'41세 예비 신부' 한윤서의 결혼 준비 과정 속 현실적인 갈등을 담은 ‘조선의 사랑꾼’은 이날 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr