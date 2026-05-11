'워크맨' 이준이 결혼에 대한 솔직한 생각을 밝혔다. / 사진제공='워크맨' 유튜브 영상 캡처

'워크맨' 이준이 결혼정보회사에 방문해 자신의 프로필을 공개했다. / 사진제공='워크맨' 유튜브 영상 캡처

배우 이준이 결혼정보회사를 방문해 자신의 프로필을 공개하며 결혼에 대한 강한 의지를 드러냈다.지난 8일 유튜브 채널 '워크맨'에는 '저... 결혼해요..!!!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에서 이준은 일일 커플 매니저 체험을 위해 국내의 한 대형 결혼정보회사를 찾았다.평소 결혼정보회사에 관심이 많았다는 이준은 "나이가 드니까 만날 데가 없다"며 "결정사 유튜브를 진짜 많이 본다. 나 같아도 이걸 할 것 같다"고 솔직한 심경을 밝혔다. 이어 그는 상담 업무를 이해하기 위해 직접 가입 신청서를 작성하며 개인 정보를 가감 없이 공개해 눈길을 끌었다.이준은 자신의 자산 항목에 "감가가 많이 되긴 했지만 3000만 원짜리 포르쉐가 있다"고 적는가 하면, 음주 여부는 "거의 매일 마신다"고 고백했다. 특히 자신의 직업인 '연예인'에 대해 "언제 나락으로 떨어질지 모르는 비선호 직종일 것 같다"고 자폭 멘트를 던져 웃음을 자아냈다.확고한 이상형도 밝혔다. 처음에 "성격이 1순위이고 외모는 한순간"이라고 주장하던 이준은, 상담 매니저가 "사진이 통과 안 되면 내면을 볼 기회조차 없다"고 조언하자 곧바로 "외모를 1위로 가겠다"고 태도를 바꿔 폭소케 했다. 이어 상대의 직업, 학력, 종교는 상관없으며 오직 "나보다 연하이기만 하면 된다"는 조건을 덧붙였다.이날 이준은 결혼에 대한 구체적인 시기까지 언급하며 팬들을 놀라게 했다. 그는 "2년 안에 결혼하고 싶다"며 "만약 올해까지 인연이 나타나지 않는다면 내년에는 결혼정보회사의 정식 회원으로 다시 와서 상담을 받을 의향이 있다"고 폭탄 선언을 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr