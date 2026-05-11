유튜버 풍자가 다이어트 후 감춰졌던 신체 일부 뼈대를 보여주고 있다. / 사진=풍자 SNS

다이어트에 성공한 유튜버 풍자가 또 한 번 변신했다.풍자는 지난 9일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속 풍자가 유튜버 랄랄과 콘텐츠 촬영을 위해 분장한 모습. 풍자는 금발에 핑크색 상의를 입은 채 이국적인 분위기가 돋보이는 메이크업을 선보였다.특히 최근 다이어트로 32kg을 감량했다고 알려진 그는 추가 감량 계획을 세운 후 가녀린 손목과 늘씬한 손가락까지 보여 눈길을 끌었다.이를 본 누리꾼들은 "그만 예뻐져라", "어디까지 예뻐질 것이냐" 등의 반응을 보였다.한편 풍자는 식욕억제제 위고비와 삭센다의 도움으로 17kg 감량에 성공했으나, 복용 과정에서 부작용을 겪어 투약을 중단했다. 이후 식단 관리 및 운동 등을 통해 현재까지도 체중 감량을 이어가고 있다.풍자는 "추가로 30kg을 더 감량한 후 보디프로필 촬영 및 비키니를 입고 수영장에 가겠다"는 목표를 발표하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr