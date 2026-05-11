'21세기 대군부인'에서 열연 중인 배우 노상현 / 사진제공=MBC

'21세기 대군부인'에서 열연 중인 배우 노상현 / 사진제공=MBC

배우 노상현이 '21세기 대군부인'의 판도를 뒤흔들었다.노상현은 MBC 드라마 '21세기 대군부인' 9회, 10회에서 민정우의 감정 변화를 설득력 있게 그려내며 몰입을 극대화했다. 결혼 계약서 유출로 이안대군(변우석 분)이 왕위를 노린다는 루머가 확산되자 정우는 "대군 자가, 왕실과 국가의 안녕을 위해 섭정을 종료해 주십시오"라고 청하며 긴장감을 고조시켰다. 이어 정우가 아버지의 묘비 앞에 늘 지니던 묵주를 내려놓으며 본격적인 흑화를 예고해 극의 흐름을 바꿨다.이 가운데 성희주(아이유 분)의 사랑 고백에 정우는 마음이 무너졌다. 특히 이안대군을 향한 마음을 완전히 자각한 희주를 바라보며 "유감이네"라는 대사와 함께 보여준 그의 눈빛 연기는 시청자들을 또 한 번 긴장감 속으로 몰아넣었다.이후 정우의 달라진 모습은 시청자들의 손에 땀을 쥐게 했다. 부원군 윤성원(조재윤 분)이 이안대군을 죽이려 했다는 사실과 더불어 이안대군의 선위 소식까지 서늘한 분노로 왕비 윤이랑(공승연 분)을 몰아세우는 등 팽팽한 대립을 펼치며 눈을 뗄 수 없게 만들었다.극 말미, 정우가 이안대군에게 편전에서의 만남을 청한 뒤 치솟는 불길은 큰 충격을 선사하며 이후 이야기에 대한 궁금증을 끌어올렸다.민정우가 가진 이유 있는 흑화는 노상현의 무게감 있는 연기와 만나 더욱 입체적으로 살아났다. 대사 처리뿐만 아니라 눈빛, 표정, 호흡의 흔들림마저 세밀하게 그려내며 켜켜이 쌓아 올린 캐릭터의 내면을 완벽히 투영해냈다. 이에 노상현의 탁월한 캐릭터 소화력과 완급 조절이 민정우라는 인물을 완성했다는 호평을 받았다.한편 '21세기 대군부인' 11회는 오는 15일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr