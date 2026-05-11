MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 167회가 11일 방송한다. / 사진제공=MBC

11일 방송하는 '오은영 리포트-결혼지옥'에서는 '엇박자 부부'의 사연이 공개된다. / 사진제공=MBC

'오은영 리포트-결혼지옥'에서 '엇박자 부부'의 가슴 아픈 사연이 공개된다.11일 오후 10시 20분에 방송하는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 167회에서는 서로 다른 육아관으로 충돌하는 '엇박자 부부'의 이야기가 그려진다.부부는 첫째 딸이 생후 100일 무렵 겪었던 충격적인 사고를 털어놓는다. 남편은 "소파에 기대어 두었던 아이가 순간 뒤집히며 떨어졌다"라고 순식간에 벌어진 당시 상황을 회상한다. 낙상 직후에는 별다른 증세가 없었지만, 일주일 뒤 갑작스럽게 의식을 잃고 응급실로 실려 간 것. 이후 첫째는 우측 편마비를 동반한 장애 진단을 받게 됐고, 8살인 지금까지 재활 치료를 이어가고 있다.남편은 장애가 있는 첫째에게 다소 강압적인 훈육을 이어가 이목을 집중시킨다. 식사 중 자꾸 고개를 떨구는 아이에게 "고개 들어"라고 단호하게 말하는 등 엄격한 모습을 보인 것. 이에 대해 남편은 "모진 아빠라고도 할 수 있겠지만 강하게 해서라도 첫째를 꼭 걷게 만들고 싶다"라고 자신의 육아관을 전한다.반면 아내는 "남편이 아이들에게 말을 조금 더 예쁘게 해줬으면 좋겠다"라고 남편의 거친 말투와 행동에 대한 속상함을 털어놓는다. 특히, 남편이 아이들 앞에서 욕이 섞인 단어를 일상처럼 내뱉기도 한다고 불만을 털어놓는다. 하지만 남편은 "경상도 사람이라 말투가 원래 세다"라고 응수한다.이어 오은영 박사를 충격에 빠뜨린 부부의 위험한 육아 방식이 포착된다. 관찰 영상 속 위험천만한 순간에 오은영 박사는 "첫째가 그 아픈 일을 겪었는데 또 그런다"라며 "이날은 천운이었다. 오늘 이후부터는 절대로 해서는 안 되는 일"이라고 부부에게 일침을 가한다. 시청자들에게도 경각심을 일깨울 부부의 육아 태도에 궁금증이 집중된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr