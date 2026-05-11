사진=유튜브 채널 '카더정원'

사진=유튜브 채널 '카더정원'

가수 로이킴이 예능에서 남성적인 면모를 과시했다.지난 10일 유튜브 채널 '카더정원'에는 '천하제일 메리야스맨 선발대회'라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에는 가수 키드밀리, 오존, 로이킴 등이 출연해 각자의 개성을 드러내며 재미를 안겼다.첫 번째 참가자로 나선 키드밀리는 본인을 '홍대 문신충'이라 일컬으며 자기소개를 마쳤다. 활동명에 대해서는 "어린 나이에 부자가 되고 싶어서 지었다"고 설명했으나, 심사위원을 맡은 방송인 줄리엔 강은 "'키드'는 '맨'에 반대되는 말이다"라며 큰 관심을 보이지 않았다.두 번째 순서인 오존은 기합을 지르며 무대로 뛰어들어 분위기를 압도했다. 그는 "한 번 물면 놓지 않는다"며 자신을 '별양동 진돗개'라고 소개했다.이어 등장한 로이킴은 해병대 특유의 걸음걸이를 선보이며 무대에 올랐다. 그는 "한 번 해병은 영원한 해병"이라며 "봄의 남자, 여심 저격수 가수 로이킴입니다"라고 능청스럽게 인사를 건넸다.심층 면접과 장기 자랑 끝에 로이킴이 '진짜 남자'로 최종 선정됐다. 줄리엔 강은 "남자는 겉모습 뿐만 아니라 내면도 중요하다. 로이킴에게 신체, 멘탈, 영혼 모두 강함을 느꼈다"고 우승자 선정 이유를 밝혔다.영상을 접한 누리꾼들은 "로이킴은 또 왜 저기서 저러고 있는거야 진짜 ㅋㅋㅋㅋㅋ", "근데 로이킴 한 명 놀릴려고 대체 몇 명을 태웠냐ㅋㅋㅋㅋㅋ", "그니까 지금 로이킴이 아바타 소개팅 이런거 말고 나시 아저씨로 나온거지?" 등의 반응을 보였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr