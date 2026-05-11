사진 = SBS ‘인기가요’ 방송 화면 캡처

사진 = SBS ‘인기가요’ 방송 화면 캡처

그룹 TWS(투어스)가 신곡 '널 따라가 (You, You)'로 음악방송 2관왕을 달성했다.지난 10일 방송된 SBS '인기가요'에서는 TWS의 미니 5집 'NO TRAGEDY' 타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'가 1위를 차지했다. 지난 8일 방송된 KBS2 '뮤직뱅크'에 이어 컴백 후 두 번째 트로피다.이날 TWS는 "이번 앨범을 간절하게 준비했는데 그 마음이 닿아서 좋은 결과가 나온 것 같다. 42(팬덤명)분들 정말 감사하다"라며 "신유 형이 MC를 보는 '인기가요'에서 1위를 할 수 있어서 뜻깊다"라고 소감을 밝혔다.앙코르 무대에서 TWS는 감미로운 음색으로 '널 따라가 (You, You)' 라이브를 펼쳤다. 1위 공약이었던 '기차놀이' 퍼포먼스도 선보였다. "Dda-rum" 파트에서는 지훈을 필두로 멤버들이 서로의 어깨 위에 손을 올리고 무대를 누볐다.미니 5집 'NO TRAGEDY'는 발매 나흘 만에 100만 장 넘게 팔렸다. 초동 판매량(발매 직후 일주일간 음반 판매량)은 111만 2770장을 기록했다. 일본 오리콘 '데일리 앨범 랭킹'에서 발매 첫날(5월 4일) 1위로 직행했으며, 지난 6일과 9일에도 정상에 올랐다.TWS는 오는 14일 Mnet '엠카운트다운', 15일 KBS2 '뮤직뱅크', 16일 MBC '쇼! 음악중심', 17일 SBS '인기가요'에 출연한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr