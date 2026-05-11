김준호가 황혼 소개팅 주선자로 나섰다./사진제공=SBS

김준호가 황혼 소개팅 주선자로 나섰다./사진제공=SBS

김지민의 남편 개그맨 김준호가 ‘미우새’에서 황혼 소개팅을 직접 기획하며 커플 탄생의 주역이 됐다.김준호는 지난 10일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서 ‘나는 솔로’를 패러디한 ‘맘은 솔로’를 야심 차게 준비했다. 그는 토니, 민수맘을 위한 2대 2 황혼 소개팅을 직접 주선하며 특유의 유쾌한 에너지를 발산했다.이날 김준호는 소개팅 남성 출연진에 대해 “인맥을 총동원해 보석함에서 꺼낸 분들”이라며 자신감을 내비쳤다. 배우급 비주얼을 갖춘 남성들의 등장 예고에 토니 맘의 텐션이 급상승하며 현장 분위기는 훈훈하게 달아올랐다. 김준호는 본격적인 만남에 앞서 두 눈 윙크와 입술을 동시에 활용하는 개인기를 시연하며 ‘플러팅 팁’을 전수하는가 하면 차와 커피를 활용한 첫인상 선택 아이디어를 제안했다.소개팅이 시작되자 김준호의 센스는 더욱 빛을 발했다. 나이를 줄여 밝힌 민수맘에게 “반갑다 친구야”라며 긴장을 풀어주는 한편, 첫인상 선택에서 두 어머니의 마음이 한 사람에게 쏠리는 예상치 못한 상황이 펼쳐지자 재치 있게 분위기를 수습하며 현장을 이끌었다.상황실로 자리를 옮긴 김준호는 아들들과 함께 현장을 지켜보며 특유의 순발력 있는 입담을 뽐냈다. 토니맘이 본인의 이혼 경력을 거침없이 밝히자 “선배님이시군요”라며 재치 있게 경례를 올리는가 하면, 출연진의 사소한 매너와 멘트를 예리하게 포착해 중계하는 등 소개팅 전문 MC 못지않은 진행 실력을 선보였다.일대일 데이트를 위한 소지품 고르기 중 토니맘이 본인의 물건을 스스로 누설하는 해프닝이 발생하자, 김준호는 “지금 나를 선택해달라는 거냐”며 너스레를 떨기도 했다.이어지는 일대일 데이트 자리에서 연하남 출연자가 민수맘에게 거침없는 플러팅을 선보였다. 이를 지켜보던 김준호는 아들들과 함께 ‘내 여자라니깐’을 따라 부르며 “여기는 된 것 같다”고 커플 탄생을 예감했다.마지막 최종 선택에서 어필할 것이 없다는 민수맘에게 “평소 노래 잘하시지 않냐”며 발 빠르게 도움의 손길을 내밀어 분위기도 주도했다. 결과적으로 이복영과 민수맘 김경자의 연상연하 커플 탄생을 이끌어내 ‘맘은 솔로’ 프로젝트를 성공적으로 마무리했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr