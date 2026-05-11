최준희가 브라이덜 샤워를 인증하고 있다. / 사진=최준희 SNS

고(故) 최진실의 딸 최준희가 결혼을 앞두고 근황을 공유했다.최준희는 지난 10일 자신의 인스타그램에 "신혼여행 룩북 싸는 중"이라며 누리꾼들에게 예비 신랑이 입을 의상 컬러를 골라달라고 요청했다.그는 이어 "애기들도(반려견) 다 같이 미국 가는 거라 진드기 방지 옷 샀는데 핏이 왜 이러냐"라는 문구와 함께 진드기 방지 옷을 입은 반려견 인증샷을 공개했다.최준희가 신혼여행지에 반려견을 데려갈 것으로 보인다.최준희는 오는 16일 강남 모처에서 결혼식을 올릴 예정이다. 그는 지난 2월 "이제 누군가의 딸이 아닌 한 사람의 아내로서, 그리고 새로운 가족으로서 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가려 한다"고 전했다. 예비 신랑은 11살 연상의 비연예인이다.한편 최준희는 2003년생이며, 배우 고(故) 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다. 그는 다이어트 제품과 화장품 등을 홍보하며 현재 인플루언서 겸 모델로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr