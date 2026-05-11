사진=유튜브 '아 요가'

사진=유튜브 '아 요가'

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사진=유튜브 '아 요가'

사진=유튜브 '아 요가'

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가수 이효리가 12년 요가 끝에 얻은 진짜 깨달음을 털어놨다.10일 유튜브 채널 '아 요가'에는 '효리 말고 아난다. 요가쌤들의 속마음은요..'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이효리는 "옆모습이 정말 예쁘다"는 칭찬에, "나이 들면 옆으로 얼굴이 퍼진다. 그래서 옆모습이 예쁘다"고 말했다. 그러면서 "저리 치워요"라며 촬영을 거부해 웃음을 자아냈다.12년째 요가를 해오고 있는 이효리는 "수련을 게을리 하면 안된다. 엄청난 선생님도 내 수업에 오면 완전한 학생으로 돌변한다. 하라는 거 다 된다"며 꾸준함의 중요성을 강조했다.이효리는 요가 강사로서 느끼는 마음을 털어놨다. 그는 "힘들어하는 회원들을 보는 게 너무 어렵다"면서 "낙타 자세나 오래 버티는 자세를 시킬 때 죽을 것 같은 게 보이는데도 버티게 해야 한다. 빨리 돌아오게 해주고 싶고 안 아프게 해주고 싶은데, 또 아파야 성장한다는 걸 아니까 마음이 어렵다"고 말했다.이어 "3분 버티라고 해야 하는데, 힘들어하는 걸 보면 2분 만에 돌아오라고 한 적도 있다"며 "그 어려워하는 마음을 보는 내가 더 어렵다"고 고백했다.반년 넘게 요가원을 운영 중인 이효리는 "새벽반은 기존 회원이 많은데, 아침반은 아직도 체험 수업 비율이 높다"며 "매번 오는 사람과 분위기가 다르다 보니 똑같은 수업을 한 번도 해본 적이 없다"고 말했다.그는 "날씨나 분위기, 어떤 사람이 오는지에 따라 수업 스타일이 다 바뀐다. 완전 초심자가 오면 초심자에 맞춰 바꾸기도 한다"며 "그게 결국 내 수련인 것 같다"고 설명했다.요가를 시작하게 된 이유에 대해 이효리는 "처음에는 어깨 안 아파지고 싶어서 시작했다. 그다음에는 멋있는 동작을 하며 뽐내고 싶었다. 화려한 동작도 엄청 열심히 했다"고 회상했다.하지만 시간이 흐르며 생각이 달라졌다고. 이효리는 "고수들이 너무 많아서 뽐낼 수가 없더라. 결국 남은 건 안전하게 내 삶을 별탈 없이 지키며 살아온 것"이라며 "나는 원래 에너지가 정말 많은 사람인데 요가 안 했으면 그 에너지를 어디다 썼겠냐"고 전했다.이효리는 "강아지 키우고 요가하면서 소소하게 산 게 결국 나를 편안하게 만들어줬다. 건강한 중독에 빠지느라 다른 중독에 안 빠질 수 있었다"며 웃어 보였다."나는 꾸준한 성격이 아니라고 생각했는데 요가를 하며 나 자신을 기특하게 생각하게 됐다"고 밝힌 이효리는 "남이 보지 않아도 매일 수련하며 앞으로 나아가는 꾸준함이 내 안에도 있다는 걸 알게 됐다"고 말했다.그러면서 "내 자신을 예쁘게 보는 게 정말 어렵다. 근데 내가 나 자신을 사랑스럽게 보기 시작하니까 남도 미워할 수가 없더라"며 요가를 통해 얻은 깨우침을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr